У работе, которая стала самым детальным моделированием этого процесса, исследователи впервые объединили физические параметры Луны и Земли для периода продолжительностью 100 тысяч лет, информирует 24 Канал.

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Контрольные точки фиксировались каждые пять лет. Результаты моделирования показали: 22,6% лунного материала за это время достигает нашей планеты, причем половина из него – в течение первых 10 тысяч лет после удара по Луне.

Обломки, попадающие на Землю, движутся со скоростью от 11,0 до 13,1 км/с и преимущественно попадают в экваториальные области. На полюсах фиксируется на 24% меньше лунного материала. Также обнаружено симметричное распределение падений между утренними и вечерними часами – с пиками примерно в 6:00 и 18:00.

Исследование дает лучшее понимание того, как Земля получила квазиспутники – большие обломки размером от 40 до 100 км, сопровождающие нашу планету. Также оно помогает создать самую точную на сегодня модель распределения вещества между Землей и Луной.

Хотя камни с Луны не представляют угрозы для жизни на Земле, для спутниковых группировок в космосе они не являются такой уж и призрачной опасностью.

А тем временем зонд Hera показал Марс с необычного ракурса и впервые сфотографировал спутник Деймос. Аппарат смог приблизиться к объекту на рекордные 297 километров.