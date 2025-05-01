Детали открытия

Группа астрономов обнаружила потенциального кандидата на роль Девятой планеты, но не там, где его искали раньше. Использовав архивные данные с инфракрасных космических телескопов и 23-летнюю разницу между наблюдениями, исследователи заметили медленный, слабый объект за пределами орбиты Нептуна. Его характеристики совпадают с признаками гипотетической планеты, которую давно предполагали ученые, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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Речь идет об объекте, обнаруженном командой из Тайваня, Японии и Австралии, которая провела анализ инфракрасных данных с двух миссий – NASA IRAS (1983 год) и японского спутника AKARI (2006–2007 годы). Они искали нечто холодное, тусклое и чрезвычайно медленное – такой и должна быть девятая планета, если она действительно существует.

Теория об этой планете получила широкую огласку в 2016 году благодаря работе астрономов из Калифорнийского технологического института. Они предположили наличие массивного объекта, влияющего на орбиты тел в поясе Койпера. В 2021 году они обновили свою гипотезу: масса планеты должна была бы более чем в шесть раз превышать земную, а ее орбита длиться примерно 7400 лет.

Терри Лонг Фан из Национального университета Цин Хуа в Тайване и его коллеги проанализировали снимки, сделанные с разницей в более чем два десятилетия. После фильтрации шумов и уже известных объектов, команда обнаружила единственного кандидата, который не только остался на снимках после очистки, но и переместился именно тем способом, что характерен для таких небесных тел.

Сомнения и аргументы против

Майк Браун, один из авторов теории о девятой планете, оценил исследование как серьезное, однако указал на недостаток анализа вероятности того, что сигнал может быть шумом или случайным астрофизическим процессом. Он также заметил, что объект находится значительно дальше, чем предполагала его модель. Так же и орбита не совпадает с теоретической. Несмотря на это, Браун не исключает, что это может быть реальный, хотя и неожиданный, объект.

Пока что о новой планете говорить рано – только две точки наблюдений не позволяют точно определить орбиту. Возможно, источник сигнала – это фоновый объект или артефакт данных. В то же время ученые убеждены, что объект достаточно яркий для повторного обнаружения с помощью мощных наземных телескопов, в частности Камеры темной энергии (DECam) в Чили.

Интересно и то, что этот объект излучает инфракрасный свет, поэтому версии о том, что девятая планета может быть первоначальной черной дырой, теряют смысл. Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что это действительно планетарное тело, то это станет не только прорывом в поисках, но и очередным свидетельством того, насколько важно возвращаться к старым данным с новыми инструментами и новыми методами анализа.

Пока что девятая планета остается теоретической. Но это может быть первый реальный проблеск чего-то нового в знакомой нам Солнечной системе.