Не спешите выбрасывать старые карты памяти – вот 4 гаджета, которым они нужны

Несмотря на то, что флагманские смартфоны постепенно отказываются от слотов для microSD, эти компактные карты памяти до сих пор остаются нужными. Ряд современных устройств просто не будет работать без них, поэтому если вашем у вас завалялась такая карточка – лучше сохранить ее, ведь она еще может понадобиться.

Поэтому полностью списывать карты памяти еще рано: 24 Канал подготовил перечень устройств, где microSD остаются едва ли не единственным простым способом увеличить объем памяти.

Бюджетные смартфоны и планшеты Android

Хотя современные телефоны часто получают от 128 ГБ внутреннего хранилища, в среднем и бюджетном сегменте поддержка microSD никуда не делась.

Например, стилус-ориентированный Motorola G Stylus (2025) предлагает версии на 128 и 256 ГБ, но позволяет расширить память еще на 1 ТБ.

Подобный подход использует и Samsung в серии доступных смартфонов A-класса. Модель Galaxy A17 5G, которая стоит около 200 долларов, поддерживает microSD до 2 ТБ.

Интересно, что даже флагманские планшеты бренда не отказались от этой функции. Вся актуальная линейка Galaxy Tab, включая Galaxy Tab S11 Ultra, позволяет установить карту памяти объемом до 2 ТБ.

Для устройств, которые активно используют в работе, творчества или для развлечений, это остается важным преимуществом.

Портативные игровые консоли

Современные handheld-устройства получают все больше внутреннего хранилища – новые версии могут стартовать от 256 ГБ. Однако старые модели, которые до сих пор популярны на вторичном рынке, имеют значительно меньше памяти.

Оригинальная Nintendo Switch оснащена лишь 32 ГБ, а базовая LCD-версия Steam Deck – 64 ГБ. С учетом того, что размер современных игр часто превышает десятки гигабайтов, этого быстро становится мало.

Например, Cyberpunk 2077 требует не менее 70 ГБ. В таких случаях microSD-карта становится простым способом установить больше игр или хранить большую коллекцию ретро-проектов без постоянного удаления файлов.

Цифровые фото- и экшн-камеры

Карты памяти остаются стандартом для большинства цифровых камер. Компактные "мыльницы" часто выбирают для путешествий, семейных праздников или съемок на вечеринках – они имеют большие сенсоры и оптический зум, что позволяет получать более четкие снимки, особенно в условиях слабого освещения.

Экшн-камеры, в частности популярные модели GoPro, также полагаются на карты памяти. Они компактные, выносливые и способны записывать видео в высоком разрешении.

Такие камеры используют во время спортивных активностей, путешествий или даже в кинопроизводстве – сцены с их помощью снимали для фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Марсианин". Если же устройство поддерживает только полноразмерные SD-карты, microSD можно вставить через адаптер.

Видеорегистраторы для авто

Автомобильные регистраторы постоянно записывают дорожную ситуацию, сохраняя видео короткими фрагментами – обычно по несколько минут. Данные автоматически перезаписываются, когда карта заполняется.

Например, на microSD объемом 16 ГБ можно сохранить примерно два часа видео. Такие устройства могут стать важным доказательством во время ДТП или других инцидентов. А режим парковки позволяет вести запись даже при выключенном двигателе – это полезно, если автомобиль повредили на стоянке или кто-то пытался его обокрасть.

Хоть сегодня microSD-карты уже не являются массовым стандартом для флагманских смартфонов, но они остаются практичным и доступным инструментом для расширения памяти во многих других устройствах – от бюджетных гаджетов до камер и консолей.