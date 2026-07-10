В Европе запустили собственный аналог ChatGPT с акцентом на конфиденциальность: что такое GDPRchat

Растущее влияние искусственного интеллекта заставляет все чаще задумываться о безопасности личной информации. Пока американские корпорации собирают данные по всему миру, в Европе появилось решение, которое обещает изменить правила игры и вернуть пользователям контроль над их цифровой жизнью.

Европейские технологии бросают вызов Кремниевой долине

Датская компания FRITS AI Aps представила новый чат-бот под названием GDPRchat, который позиционируется как первая реальная европейская альтернатива популярному ChatGPT. Разработчики сделали ставку на конфиденциальность, обещая обрабатывать и хранить информацию пользователей исключительно в пределах Европейского Союза. 24 Канал разобрался, что предлагает новый сервис.

Технически сервис основан на большой языковой модели французской компании Mistral AI, а всю инфраструктуру проекта разместили на серверах немецкого облачного хостинга Hetzner. Для поиска информации в сети бот использует частную американскую поисковую систему Brave, однако разработчики уверяют, что передают только текст запроса без каких-либо идентификаторов, таких как IP-адрес или данные аккаунта, и делают это исключительно с европейских серверов. Об этом говорится на специальной странице "Безопасность и конфиденциальность".

Само название сервиса является прямой отсылкой к Общему регламенту по защите данных (GDPR) – ключевому закону Евросоюза о конфиденциальности. В отличие от больших американских платформ, этот чат-бот не использует сторонние инструменты аналитики, трекинга или рекламы. Компания стремится сделать управление данными максимально прозрачным, позволяя пользователям в любой момент проверить, как обрабатывается их информация, или полностью удалить свой профиль вместе с историей запросов.

Мои данные принадлежат мне и только мне. Вот почему я использую европейский, а не американский искусственный интеллект,

– прокомментировал глава копенгагенской компании FRITS AI Aps Ларс Колинд.

Такая стратегия локализации данных стала ответом на опасения европейцев относительно прозрачности сервисов из США. В частности, речь идет об американском законе Cloud Act от 2018 года, который позволяет спецслужбам и правоохранительным органам США требовать доступ к информации, хранящейся у американских компаний, независимо от того, где физически расположены серверы и какое гражданство имеет пользователь.

Датские предприниматели предлагают альтернативу, которая защищает людей от подобных вмешательств, создавая суверенную технологическую экосистему.

Европейские пользователи все чаще выражают обеспокоенность по поводу прозрачности американских AI-сервисов,

– добавил председатель совета директоров FRITS AI Aps Ларс Колинд.

Несмотря на то, что на рынке по-прежнему доминируют такие гиганты, как ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Copilot, новый GDPRchat уже вызвал настоящий ажиотаж. Из-за огромного наплыва желающих разработчики были вынуждены временно ограничить свободную регистрацию – пока что новые пользователи попадают в список ожидания, пока компания наращивает технические мощности.

Начать пользоваться сервисом могут люди в возрасте от 16 лет. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play Store и App Store, а также работает в виде веб-страницы. Интересно, что GDPRchat поддерживает в своем интерфейсе не только все языки ЕС, но и украинский язык, однако не имеет русскоязычного интерфейса.

Модель монетизации проекта предусматривает как бесплатный тарифный план с ежедневным обновлением лимита кредитов, так и платные подписки с расширенными функциями и большим количеством запросов.

Европа отходит от американского

Этот запуск отражает общую тенденцию в Европе: например, ранее в регионе представили местную open-source альтернативу Google Docs, а некоторые правительства, в частности Франции и Германии, уже отказываются от программного обеспечения Microsoft в пользу локальных решений. Кроме того, Европарламент отказывается от Google в пользу Qwant из-за проблем с конфиденциальностью.

Успех GDPRchat может стать важным шагом к укреплению доверия европейцев к технологиям искусственного интеллекта, работающим по понятным и безопасным правилам.