Європейські технології кидають виклик Кремнієвій долині

Данська компанія FRITS AI Aps представила новий чатбот під назвою GDPRchat, який позиціонує як першу реальну європейську альтернативу популярному ChatGPT. Розробники зробили ставку на конфіденційність, обіцяючи обробляти та зберігати інформацію користувачів виключно в межах кордонів Європейського Союзу. 24 Канал розбирався, що пропонує новий сервіс.

Технічно сервіс базується на великій мовній моделі французької компанії Mistral AI, а всю інфраструктуру проєкту розмістили на серверах німецького хмарного хостингу Hetzner. Для пошуку інформації в мережі бот використовує приватну американську пошукову систему Brave, проте розробники запевняють, що передають лише текст запиту без жодних ідентифікаторів, як-от IP-адреса чи дані акаунта, і роблять це лише з європейських серверів. Про це йдеться на спеціальній сторінці "Безпека та конфіденційність".

Сама назва сервісу є прямою відсилкою до Загального регламенту про захист даних (GDPR) – ключового закону Євросоюзу щодо конфіденційності. На відміну від великих американських платформ, цей чат-бот не використовує сторонні інструменти аналітики, трекінгу чи реклами. Компанія прагне зробити управління даними максимально прозорим, дозволяючи користувачам у будь-який момент перевірити, як обробляють їхню інформацію, або повністю видалити свій профіль разом із історією запитів.

Мої дані належать мені й лише мені. Ось чому я використовую європейський, а не американський штучний інтелект,

– прокоментував голова копенгагенської компанії FRITS AI Aps Ларс Колінд.

Така стратегія локалізації даних стала відповіддю на занепокоєння європейців щодо прозорості сервісів із США. Зокрема, мова йде про американський закон Cloud Act від 2018 року, який дозволяє спецслужбам і правоохоронцям США вимагати доступ до інформації, яку зберігають американські компанії, незалежно від того, де фізично розташовані сервери та яке громадянство має користувач.

Данські підприємці пропонують альтернативу, яка захищає людей від подібних втручань, створюючи суверенну технологічну екосистему.

Європейські користувачі все частіше висловлюють занепокоєння щодо прозорості американських AI-сервісів,

– додав голова ради директорів FRITS AI Aps Ларс Колінд.

Попри те, що на ринку досі домінують такі гіганти, як ChatGPT, Google Gemini та Microsoft Copilot, новий GDPRchat уже викликав неабиякий ажіотаж. Через величезний наплив охочих розробники були змушені тимчасово обмежити вільну реєстрацію – наразі нові користувачі потрапляють у список очікування, поки компанія нарощує технічні потужності.

Почати користуватися сервісом можуть люди віком від 16 років. Додаток уже доступний для завантаження в Google Play Store та App Store, а також працює у вигляді вебсторінки. Цікаво, що GDPRchat має в своєму інтерфейсі не лише всі мови ЄС, а й українську мову, але не має російського інтерфейсу.

Модель монетизації проєкту передбачає як безкоштовний тарифний план із щоденним оновленням ліміту кредитів, так і платні підписки з розширеними функціями та більшою кількістю запитів.

Європа відходить від американського

Цей запуск відображає загальну тенденцію в Європі: наприклад, раніше в регіоні представили місцеву open-source альтернативу Google Docs, а деякі уряди, зокрема Франції та Німеччини, вже відмовляються від програмного забезпечення Microsoft на користь локальних рішень. Крім того, Європарламент відмовляється від Google на користь Qwant через проблеми з конфіденційністю.

Успіх GDPRchat може стати важливим кроком до посилення довіри європейців до технологій штучного інтелекту, що працюють за зрозумілими та безпечними правилами.