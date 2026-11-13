Быстрее, лучше, дешевле: вышла новая модель Gemini 4 Hydrogen

Google представила Gemini 4 Hydrogen – новую модель, пришедшую на смену линейке Flash. Компания обещает более быструю работу и более высокий уровень интеллекта и сразу же внедряет модель в Поиск, приложение Gemini и инструменты для разработчиков.

Что известно о Gemini 4 Hydrogen

Hydrogen появилась через несколько дней после того, как Google открыла доступ к Gemini 4 Carbon. Вместо того, чтобы оставить название Flash, компания дала модели новое имя и описывает ее как "мощный интеллект для всех". По сравнению с Gemini 3.8 Flash, выпущенной в сентябре, Hydrogen позиционируется как "значительное самостоятельное обновление" с "существенным скачком в скорости и интеллекте", пишет 9to5Google.

Модель может принимать до 1 миллиона токенов на входе и выдавать до 1 миллиона на выходе. Google приводит такие показатели:

Hydrogen выполняет задачи в 2,5 раза быстрее на высоком уровне мышления, который она использует по умолчанию. Результат в тесте Terminal-Bench 4.1 вырос более чем втрое: 57% против 18,2%. Количество вымышленных утверждений сократилось более чем в 5 раз. Модель также лучше адаптируется, когда вызов инструмента завершается ошибкой или поиск ничего не находит.

Как Hydrogen выглядит в тестах

В Artificial Analysis Intelligence Index Hydrogen на высоком уровне мышления набирает 51 балл и опережает топовую Argon, у которой 50. На самом высоком уровне рассуждений результат достигает 54 баллов. Модель работает в 2–2,8 раза быстрее, чем 3.8 Flash, и использует на 12–23% меньше токенов.

В многоэтапных задачах, таких как глубокое исследование, анализ данных и навигация по большой кодовой базе, Hydrogen занимает пятое место в Agent Arena. В HLE-Diamond она лидирует в своем классе с результатом 58,8%. В Vals Tax Agent Bench она занимает первое место в общем зачете (52,3%), а в Vals Legal Research Bench делит первую позицию с другими моделями (55,8%). На новом тесте Multimodal Knowledge Agent модель набрала 53,4%, а в Agents' Last Exam v1.1 – 71,6%.

Google также подчеркивает надежность. По сравнению с 3.8 Flash, Hydrogen до 81% реже выходит за пределы задачи и до 79% реже не выполняет ее полностью. Количество ошибочных действий и попыток "пойти на упрощение" в тестах на инструменты и код уменьшилось в 12 раз. В невозможных или заблокированных задачах модель в два раза реже обходит ограничения доступа, а на внутреннем тесте честности агентов достигает 96,7%.

Уже в Поиске

Hydrogen стала моделью по умолчанию для AI Mode, а в AI Overviews ее используют для "самых сложных вопросов". Блог Google называет это крупнейшим обновлением модели в истории Поиска. Модель уже доступна всем пользователям по всему миру.

Вы можете задавать вопросы так, как вам приходит в голову, даже если в запросе есть несколько частей, сложные для понимания ошибки или очень конкретные требования, и Поиск разумно поймет, что вы ищете,

– прокомментировали в Google.

Android Authority приводит пример: можно одним запросом попросить легкий ноутбук с отличной автономностью, который справится с видеомонтажом, и ответ учтет все требования. Hydrogen также усиливает технику query fan-out, когда Поиск разбивает сложный запрос на несколько подтем и ищет по ним одновременно. Благодаря этому пользователь видит более широкий спектр ссылок, в том числе на сайты, которые раньше могли бы не попасть в выдачу.

Ответы стали более наглядными: больше изображений, структурированных сводок, сравнительных таблиц и интерактивных инструментов, созданных под конкретный запрос. Улучшения действуют на всех языках, которые поддерживает AI Mode.

Где еще доступна Hydrogen

В приложении Gemini модель лучше придерживается заданного тона, формата и правил, поэтому, по словам Google, письма, учебные материалы и тексты "получаются готовыми к использованию с первого раза". Она также чаще выбирает нужные инструменты, в частности подключенные приложения. В меню выбора моделей Hydrogen обозначена как "помощь в повседневных делах". Остальные варианты выглядят так: быстрые ответы – 3.5 Flash-Lite, подробное исследование – 3.1 Pro (на тарифе AI Pro), код и анализ – 4 Argon, самая сложная работа – 4 Carbon. Бесплатные пользователи получают Hydrogen через автоматический выбор модели, когда она подходит под запрос.

В Antigravity появился дополнительный уровень мышления Extra наряду с Low, Medium и High. Также Google внедрила Orchestrator, который объединяет Carbon и Hydrogen.

Вместо того чтобы использовать одну модель от начала до конца, Orchestrator динамически переключается между моделями, такими как Carbon и Hydrogen, в рамках одной сессии,

– сообщают в Google.

По замыслу, Carbon выступает координатором, а Hydrogen управляет агентами-исполнителями и верификаторами, которые параллельно создают и тестируют изменения в изолированных рабочих пространствах. Это позволяет быстрее выпускать сложные проекты без увеличения затрат на токены. Hydrogen доступна в Antigravity платным подписчикам Google AI Pro и Ultra.

Для разработчиков модель стоит 1,50 доллара за миллион входных токенов и 7,50 доллара за миллион выходных.