Швидше, краще, дешевше: вийшла нова модель Gemini 4 Hydrogen

Що відомо про Gemini 4 Hydrogen

Hydrogen з'явилася за кілька днів після того, як Google відкрила доступ до Gemini 4 Carbon. Замість того, щоб залишити назву Flash, компанія дала моделі нове ім'я й описує її як "потужний інтелект для всіх". Порівняно з Gemini 3.8 Flash, що вийшла у вересні, Hydrogen подають як "значне самостійне оновлення" з "суттєвим стрибком у швидкості й інтелекті", пише 9to5Google.

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Модель може отримувати до 1 мільйона токенів на вході та видає до 1 мільйона на виході. Google наводить такі показники:

Hydrogen виконує завдання в 2,5 раза швидше на високому рівні мислення, який вона використовує за замовчуванням. Результат у тесті Terminal-Bench 4.1 зріс більш ніж утричі: 57% проти 18,2%. Кількість вигаданих тверджень скоротилася більш ніж у 5 разів. Модель також краще адаптується, коли виклик інструмента завершується помилкою або пошук нічого не знаходить.

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Як Hydrogen виглядає в тестах

В Artificial Analysis Intelligence Index Hydrogen на високому рівні мислення набирає 51 бал і випереджає топову Argon, яка має 50. На найвищому рівні міркування результат сягає 54 балів. Модель працює в 2 – 2,8 раза швидше за 3.8 Flash і використовує на 12 – 23% менше токенів.

У багатокрокових завданнях, як-от глибоке дослідження, аналіз даних і навігація великою кодовою базою, Hydrogen посідає п'яте місце в Agent Arena. У HLE-Diamond вона лідирує у своєму класі з результатом 58,8%. У Vals Tax Agent Bench вона посідає перше місце загалом (52,3%), а у Vals Legal Research Bench ділить першу позицію з іншими моделями (55,8%). На новому тесті Multimodal Knowledge Agent модель набрала 53,4%, а в Agents' Last Exam v1.1 – 71,6%.

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Google також наголошує на надійності. Порівняно з 3.8 Flash, Hydrogen до 81% рідше виходить за межі завдання та до 79% рідше недовиконує його. Кількість хибних дій і спроб "піти на скорочення" в тестах на інструменти й код зменшилася у 12 разів. У неможливих або заблокованих завданнях модель удвічі рідше обходить обмеження доступу, а на внутрішньому тесті чесності агентів досягає 96,7%.

Вже у Пошуку

Hydrogen стала моделлю за замовчуванням для AI Mode, а в AI Overviews її використовують для "найскладніших запитань". Блог Google називає це найбільшим оновленням моделі в історії Пошуку. Модель уже доступна всім користувачам у світі.

Ви можете ставити запитання так, як думаєте, навіть якщо в запиті кілька частин, важкі для розуміння помилки чи дуже конкретні вимоги, і Пошук розумно збагне, що ви шукаєте– прокоментували в Google.

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Android Authority наводить приклад: можна одним запитанням попросити легкий ноутбук із чудовою автономністю, який упорається з відеомонтажем, і відповідь врахує всі вимоги. Hydrogen також посилює техніку query fan-out, коли Пошук розбиває складне запитання на кілька підтем і шукає за ними одночасно. Завдяки цьому користувач бачить ширший спектр посилань, зокрема на сайти, які раніше могли б не потрапити у видачу.

Відповіді стали візуальнішими: більше зображень, структурованих підсумків, порівняльних таблиць і інтерактивних інструментів, створених під конкретний запит. Покращення діють в усіх мовах, які підтримує AI Mode.

Де ще доступна Hydrogen

У додатку Gemini модель краще тримається заданого тону, формату й правил, тому, за словами Google, листи, навчальні матеріали й тексти "виходять готовими до використання з першого разу". Вона також частіше обирає потрібні інструменти, зокрема підключені застосунки. У меню вибору моделей Hydrogen позначена як "допомога зі щоденними справами". Решта варіантів виглядають так: швидкі відповіді – 3.5 Flash-Lite, детальне дослідження – 3.1 Pro (на тарифі AI Pro), код і аналіз – 4 Argon, найскладніша робота – 4 Carbon. Безкоштовні користувачі отримують Hydrogen через автоматичний вибір моделі, коли вона підходить під запит.

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В Antigravity з'явився додатковий рівень мислення Extra поруч із Low, Medium і High. Також Google запровадила Orchestrator, який поєднує Carbon і Hydrogen.

Замість того щоб використовувати одну модель від початку до кінця, Orchestrator динамічно перемикається між моделями, як-от Carbon і Hydrogen, в межах однієї сесії– кажуть у Google.

За задумом, Carbon виступає координатором, а Hydrogen керує агентами-виконавцями та верифікаторами, які паралельно створюють і тестують зміни в ізольованих робочих просторах. Це дає змогу швидше випускати складні проєкти без зростання витрат на токени. Hydrogen доступна в Antigravity платним підписникам Google AI Pro та Ultra.

Для розробників модель коштує 1,50 долара за мільйон вхідних токенів і 7,50 долара за мільйон вихідних.