Google запускает Gemini в Chrome для новых стран и добавляет украинский язык

Google делает масштабный шаг в развитии своего искусственного интеллекта, значительно расширив географию и языковую поддержку ассистента Gemini для браузера Chrome. Отныне инструмент, который ранее был ограничен американским рынком, получает новые возможности для взаимодействия с контентом. Это обновление привносит глубокую интеграцию сервисов и новые способы обработки визуальной информации.

Где теперь можно использовать Gemini в Chrome?

После успешного запуска в Соединенных Штатах Америки в прошлом году и масштабного январского обновления, сервис Gemini в Chrome официально выходит на международную арену. Новая волна экспансии охватывает Канаду, Индию и Новую Зеландию, пишет Android Authority.

Хотя Украины в этом списке пока нет, приятной новостью для многих украинцев в этих странах станет значительное расширение языковой панели: разработчики добавили поддержку более 50 языков, среди которых теперь есть и украинский. Кроме него, ассистент теперь понимает хинди, немецкий, французский, испанский, японский и многие другие языки.

Интерфейс инструмента стал более гибким. Пользователи могут вызвать помощника через иконку в верхнем правом углу браузера, с помощью горячих клавиш, через строку меню на компьютерах Mac или системный трей в Windows.



Функция запускается с помощью новой кнопки / Фото Google

Gemini функционирует как плавающее окно или как боковая панель, что закрепляется рядом с активной вкладкой. Интересно, что кроме настольных операционных систем и устройств Chromebook Plus, поддержка ассистента теперь появилась и в браузере для мобильных устройств на базе iOS.



Gemini в Chrome может быть плавающей панелью или закрепленной боковой панелью / Фото Google

На что он способен?

Одной из самых мощных функций обновленного Gemini является его способность понимать контекст. Ассистент может анализировать содержимое до десяти открытых вкладок одновременно. Это позволяет выполнять сложные задачи, например, сравнивать характеристики товаров на разных сайтах магазинов или собирать разрозненную информацию с нескольких страниц в один лаконичный отчет.

Помощник способен создавать сжатые переводы длинных статей и отвечать на специфические вопросы по контенту, который пользователь просматривает в конкретный момент.

Интеграция с экосистемой Google стала еще более тесной. Gemini имеет доступ к Календаря, Документов, Диска, Карт и Диска Карт и YouTube. Это открывает путь к автоматизации рутинных дел: непосредственно с боковой панели Chrome можно планировать встречи, уточнять детали по геолокации или задавать вопросы по содержанию видеороликов. Особого внимания заслуживает работа с почтой Gmail – пользователь может составлять черновики писем и отправлять их, не переключаясь между вкладками.

Отдельным нововведением стала интеграция Nano Banana 2 – инструмента для работы с изображениями, пишет 9to5Google. Эта технология позволяет редактировать и генерировать визуальный контент с помощью текстовых запросов прямо в браузере. Например, при выборе мебели можно загрузить фотографию своей комнаты и попросить искусственный интеллект "примерить" выбранный диван или стол к интерьеру. Это избавляет от необходимости использовать сторонние графические редакторы или открывать дополнительные сервисы.

Безопасность и конфиденциальность

Вопросы безопасности и конфиденциальности также не остались без внимания. Google внедрил защитные механизмы, которые блокируют вредоносные запросы. Кроме того, Gemini всегда будет запрашивать подтверждение от пользователя перед выполнением любых ответственных действий, таких как отправка электронного письма или внесение события в рабочий календарь.

Представители компании отмечают, что это лишь очередной этап развития, и в будущем перечень функций и доступных регионов будет только расширяться.