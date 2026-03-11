Изменения касаются не только продолжительности пауз, но и самих принципов взаимодействия с плеером, что ставит многих зрителей перед непростым выбором между временем и собственными средствами, пишет Android Authority.

Смотрите также Никто не знает, как обойти новые меры борьбы с блокировщиками рекламы в YouTube

Почему просмотр видео на большом экране становится сложнее?

Видеохостинг YouTube вводит новый формат 30-секундных рекламных роликов, которые невозможно пропустить, специально для сегмента подключенных телевизоров. Это решение уже приобретает глобальный масштаб и распространяется во всем мире.

Основная причина таких радикальных шагов заключается в том, что просмотр видео через приложения для телевизоров и проекторов стал самым быстрым по темпам роста направлением для платформы, пишет Stuff. Соответственно, увеличение продолжительности рекламы без возможности ее выключить напрямую конвертируется в высокие доходы от рекламодателей.

Управление рекламными паузами теперь полностью возложено на плечи искусственного интеллекта Google. Система в динамическом режиме анализирует ситуацию и выбирает между различными форматами: короткими шестисекундными заставками, стандартными роликами на пятнадцать секунд или новыми тридцатисекундными вставками для телевизоров.

Главная особенность заключается в том, что все эти варианты теперь не будут содержать кнопки пропуска. Разработчики утверждают, что использование искусственного интеллекта помогает достичь большей точности и эффективности, обеспечивая охват нужной аудитории в наиболее подходящий момент.

Обещали одно, сделали совсем другое

Интересно, что нынешняя стратегия Google является полной противоположностью тому, что компания декларировала ранее. Еще в 2017 году технологический гигант заявлял о намерении отказаться от тридцатисекундных роликов без возможности пропуска, чтобы улучшить опыт просмотра для своих пользователей. Однако сегодня приоритеты изменились, и реклама становится все более агрессивной.

Пользователи по всему миру уже начали выражать свое недовольство: опросы показывают, что около семидесяти одного процента зрителей ненавидят такие нововведения, воспринимая их как своеобразный шантаж для перехода на платную подписку.

Война с пользователями блокировкой рекламы

Борьба YouTube с теми, кто пытается избежать рекламы, не ограничивается только телевизорами. Компания ведет активную войну против блокировщиков рекламы и сторонних приложений. Для пользователей, которые используют инструменты обхода коммерческих вставок, платформа вводит ограничения: отключает возможность видеть комментарии под видео или описание ролика. В некоторых случаях сайт может даже временно блокировать доступ на несколько минут, заставляя зрителя ждать.

Альтернативой такому опыту остается приобретение подписки YouTube Premium или ее упрощенной версии Premium Lite. Цена вопроса варьируется в зависимости от региона. Вариант Premium Lite предлагает просмотр без рекламы и возможность фонового воспроизведения, но не включает доступ к музыкальному сервису платформы.