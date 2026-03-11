Зміни стосуються не лише тривалості пауз, а й самих принципів взаємодії з плеєром, що ставить багатьох глядачів перед непростим вибором між часом та власними коштами, пише Android Authority.

Чому перегляд відео на великому екрані стає складнішим?

Відеохостинг YouTube запроваджує новий формат 30-секундних рекламних роликів, які неможливо пропустити, спеціально для сегмента підключених телевізорів. Це рішення вже набуває глобального масштабу і поширюється в усьому світі.

Основна причина таких радикальних кроків полягає в тому, що перегляд відео через додатки для телевізорів та проєкторів став найшвидшим за темпами зростання напрямком для платформи, пише Stuff. Відповідно, збільшення тривалості реклами без можливості її вимкнути напряму конвертується у вищі прибутки від рекламодавців.

Управління рекламними паузами тепер повністю покладено на плечі штучного інтелекту Google. Система в динамічному режимі аналізує ситуацію та обирає між різними форматами: короткими шестисекундними заставками, стандартними роликами на п'ятнадцять секунд або новими тридцятисекундними вставками для телевізорів.

Головна особливість полягає в тому, що всі ці варіанти тепер не міститимуть кнопки пропуску. Розробники стверджують, що використання штучного інтелекту допомагає досягти більшої точності та ефективності, забезпечуючи охоплення потрібної аудиторії в найбільш слушний момент.

Обіцяли одне, зробили геть інше

Цікаво, що нинішня стратегія Google є повною протилежністю тому, що компанія декларувала раніше. Ще у 2017 році технологічний гігант заявляв про намір відмовитися від тридцятисекундних роликів без можливості пропуску, аби покращити досвід перегляду для своїх користувачів. Проте сьогодні пріоритети змінилися, і реклама стає дедалі агресивнішою.

Користувачі по всьому світу вже почали висловлювати своє незадоволення: опитування показують, що близько сімдесяти одного відсотка глядачів ненавидять такі нововведення, сприймаючи їх як своєрідний шантаж для переходу на платну підписку.

Війна з користувачами блокуванням реклами

Боротьба YouTube з тими, хто намагається уникнути реклами, не обмежується лише телевізорами. Компанія веде активну війну проти блокувальників реклами та сторонніх додатків. Для користувачів, які використовують інструменти обходу комерційних вставок, платформа запроваджує обмеження: відключає можливість бачити коментарі під відео або опис ролика. В деяких випадках сайт може навіть тимчасово блокувати доступ на кілька хвилин, змушуючи глядача чекати.

Альтернативою такому досвіду лишається придбання підписки YouTube Premium або її спрощеної версії Premium Lite. Ціна питання варіюється залежно від регіону. Варіант Premium Lite пропонує перегляд без реклами та можливість фонового відтворення, але не включає доступ до музичного сервісу платформи.