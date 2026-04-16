Тихий убийца: почему нельзя ставить генераторы на балконах

Стремление обеспечить дом светом во время длительных отключений электроэнергии часто толкает жителей многоэтажек на рискованные шаги. Установка генератора на балконе кажется многим удобным выходом, однако за этим решением скрыта угроза, которая может стоить не только значительных штрафов, но и жизни.

Чем грозит работа топливного устройства в условиях плотной городской застройки?

Использование бензиновых, дизельных или газовых генераторов внутри жилых помещений, в частности на балконах, террасах или в коридорах, категорически запрещено правилами пожарной безопасности, пишет 24 Канал.

Смотрите также Коллективная солнечная энергия: как ОСМД могут зарабатывать на солнечных крышах

Угарный газ

Основная причина такого запрета – выделение угарного газа во время работы двигателя внутреннего сгорания. Этот газ не имеет цвета и запаха, поэтому жители могут не заметить опасности до появления первых симптомов отравления, которые нередко приводят к летальному исходу.

Даже открытые окна на застекленном или открытом балконе не гарантируют безопасности, поскольку выхлопные газы могут накапливаться в помещении или попадать к соседям через вентиляционные отверстия и окна.

Пожары

Кроме химической опасности, существует огромный риск возникновения пожара. Генераторы во время работы сильно нагреваются и создают вибрацию, что может привести к опрокидыванию устройства или воспламенению предметов, которые расположены рядом.

Наличие легковоспламеняющегося топлива в баке значительно повышает риск взрыва. В течение прошлых нескольких зим украинцы неоднократно могли видеть в новостях сообщения о взрывах бензиновых генераторов прямо на балконе квартиры.

Специалисты отмечают, что балконы технически не предназначены для работы такого оборудования, а искры или горячие части механизма могут легко повредить балконные конструкции.

Шумовое загрязнение

Еще одним критическим фактором является шумовое загрязнение. Большинство бытовых бензиновых моделей создают шум на уровне от 75 до 95 децибел. Согласно действующим санитарным нормам, допустимый уровень шума в квартирах в дневное время составляет 55 децибел, а ночью – не более 45 децибел. Таким образом, работа генератора под окнами или на балконе является прямым нарушением права соседей на покой.

Постоянная вибрация также может передаваться через стены и перекрытия дома, создавая дискомфорт для всего подъезда.

Закон предусматривает наказание

Законодательство Украины предусматривает строгую ответственность за подобные нарушения. Если генератор установлен на балконе, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям могут наложить административное взыскание. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 1 700 до 3 400 гривен. В случае жалоб на шум полиция имеет право составить протокол, по которому нарушителю также грозит штраф, сумма которого возрастает при повторном нарушении. Возможна даже конфискация источника шума.

Какие альтернативы генераторам?

Для жителей многоэтажек существуют безопасные и удобные альтернативы. Эксперты советуют использовать портативные аккумуляторные станции, такие как EcoFlow, Anker, Bluetti или Jackery. Они работают без шума и выхлопов, их можно заряжать от обычной розетки.

Если же использование топливного генератора является критически необходимым, он должен быть установлен исключительно на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от любых окон, дверей или стен дома. Хранить топливо для таких устройств рекомендуется в специальных канистрах объемом не более 40 литров в отдельных хозяйственных постройках на расстоянии не менее 7 метров от жилья.