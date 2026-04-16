Чим загрожує робота паливного пристрою в умовах щільної міської забудови?

Використання бензинових, дизельних або газових генераторів усередині житлових приміщень, зокрема на балконах, терасах чи в коридорах, категорично заборонено правилами пожежної безпеки, пише 24 Канал.

Чадний газ

Основна причина такої заборони – виділення чадного газу під час роботи двигуна внутрішнього згоряння. Цей газ не має кольору та запаху, тому мешканці можуть не помітити небезпеки до появи перших симптомів отруєння, які нерідко призводять до летальних наслідків.

Навіть відкриті вікна на заскленому чи відкритому балконі не гарантують безпеки, оскільки вихлопні гази можуть накопичуватися в приміщенні або потрапляти до сусідів через вентиляційні отвори та вікна.

Пожежі

Окрім хімічної небезпеки, існує величезний ризик виникнення пожежі. Генератори під час роботи сильно нагріваються і створюють вібрацію, що може призвести до перекидання пристрою або займання предметів, які розташовані поруч.

Наявність легкозаймистого палива в баку значно підвищує ризик вибуху. Протягом минулих кількох зим українці неодноразово могли бачити у новинах повідомлення про вибухи бензинових генераторів прямо на балконі квартири.

Фахівці наголошують, що балкони технічно не призначені для роботи такого обладнання, а іскри чи гарячі частини механізму можуть легко пошкодити балконні конструкції.

Шумове забруднення

Ще одним критичним фактором є шумове забруднення. Більшість побутових бензинових моделей створюють шум на рівні від 75 до 95 децибел. Згідно з чинними санітарними нормами, допустимий рівень шуму у квартирах у денний час становить 55 децибел, а вночі – не більше 45 децибел. Таким чином, робота генератора під вікнами або на балконі є прямим порушенням права сусідів на спокій.

Постійна вібрація також може передаватися через стіни та перекриття будинку, створюючи дискомфорт для всього під'їзду.

Закон передбачає покарання

Законодавство України передбачає сувору відповідальність за подібні порушення. Якщо генератор встановлено на балконі, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій можуть накласти адміністративне стягнення. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки становить від 1 700 до 3 400 гривень. У разі скарг на шум поліція має право скласти протокол, за яким порушнику також загрожує штраф, сума якого зростає при повторному порушенні. Можлива навіть конфіскація джерела шуму.

Які альтернативи генераторам?

Для мешканців багатоповерхівок існують безпечні та зручніші альтернативи. Експерти радять використовувати портативні акумуляторні станції, такі як EcoFlow, Anker, Bluetti чи Jackery. Вони працюють без шуму та вихлопів, їх можна заряджати від звичайної розетки.

Якщо ж використання паливного генератора є критично необхідним, він має бути встановлений виключно на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від будь-яких вікон, дверей чи стін будинку. Зберігати пальне для таких пристроїв рекомендується у спеціальних каністрах об'ємом не більше 40 літрів у окремих господарських будівлях на відстані не менше 7 метрів від житла.