Геотермальная энергетика использует тепло недр Земли для производства электроэнергии. Эта технология существует уже несколько десятилетий, но в последние годы ее развитие ускорилось благодаря методам бурения, заимствованным из нефтяной и газовой промышленности. Об этом пишет Techcrunch.

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Почему сверхгорячие породы заинтересовали энергетический рынок

Особое внимание привлекает направление super-hot rock geothermal – получение энергии из сверхгорячих пород на значительной глубине. По оценкам организации Clean Air Task Force, потенциальная мощность таких ресурсов в США может достигать 57 тераватт.

На большой глубине растут температура и давление. При определенных условиях обычная вода переходит в сверхкритическое состояние – она приобретает свойства, промежуточные между жидкостью и газом, и может переносить значительное количество тепловой энергии. По оценкам отраслевых разработчиков, одна скважина в сверхгорячих породах потенциально способна обеспечивать не менее 15 мегаватт электрической мощности.

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Это особенно важно для дата-центров, которым в связи с развитием искусственного интеллекта требуется все больше стабильной электроэнергии.

Google заключила соглашение со стартапом Quaise Energy

Одной из компаний, развивающих эту технологию, является американская Quaise Energy. В ноябре 2026 года она сообщила о заключении соглашения с Google. По данным The Wall Street Journal, технологический гигант согласился заплатить более 500 миллионов долларов за поставку 50 мегаватт электроэнергии из геотермального проекта в центральной части штата Орегон.

План предусматривает использование тепла пород на глубине около трех миль – примерно 4,8 километра. Quaise разрабатывает необычный метод бурения. На глубине около 2,5 миль компания планирует заменить традиционное буровое долото системой на основе гиротрона. Она будет излучать миллиметровые волны, которые будут нагревать и разрушать породу, превращая ее в мелкие частицы.

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Такой подход должен помочь избежать проблемы быстрого износа металлических буровых инструментов при экстремально высоких температурах. Google уже поддерживает развитие геотермальной энергетики. Ранее компания инвестировала в Fervo Energy и договорилась о закупке 400 мегаватт электроэнергии у этого разработчика.

Как Mazama Energy планирует охлаждать буровые инструменты

Другой подход предложила компания Mazama Energy, которую поддерживает инвестор Винод Хосла. Компания считает, что традиционные буровые инструменты можно использовать даже при очень высоких температурах, если обеспечить их эффективное охлаждение.

Для этого стартап разработал технологию Carbon Chill. Вместо жидкости на водной основе, которую обычно используют при бурении, система применяет углекислый газ.

На большой глубине CO₂ переходит в сверхкритическое состояние. Перед буровым долотом газ проходит через специальный клапан, похожий на сопло ракетного двигателя. При расширении он быстро охлаждается, а затем поглощает тепло от инструмента.

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Помимо охлаждения, углекислый газ выносит частицы породы на поверхность. Там его очищают и используют повторно. Еще один участник рынка – XGS Energy. В ноябре 2026 года компания получила грант в размере 30 миллионов долларов от американского агентства ARPA-E. Средства будут направлены на разработку материалов, конструкций скважин и моделей, которые должны повысить надежность геотермальных систем на больших глубинах.

Смогут ли новые технологии удешевить геотермальную энергетику

Главное экономическое преимущество сверхгорячих пород заключается в потенциально более высокой производительности скважин. Если одна скважина будет производить больше электроэнергии, для строительства электростанции потребуется меньше буровых работ.

Это важно, поскольку бурение составляет примерно четверть или треть общих затрат на строительство геотермальной электростанции. Инвесторы уже вкладывают значительные средства в развитие этого направления. По данным PitchBook, Quaise Energy привлекла более 270 миллионов долларов, а Mazama Energy – 171 миллион долларов.

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Первые результаты Mazama также демонстрируют прогресс: по словам соучредителя и генерального директора компании Шрирама Васантхараджа, вторую скважину удалось пробурить на 80% быстрее, чем первую. Использование системы охлаждения на основе CO₂ дополнительно сократило время бурения на 20%.

Впрочем, коммерческая жизнеспособность этих решений еще предстоит проверить. Новые методы должны доказать, что они способны работать стабильно, безопасно и экономически выгодно в промышленных масштабах. Если это удастся, геотермальная энергетика с использованием сверхгорячих пород может стать важным источником постоянного питания для энергосетей и дата-центров.