Вода без света и давления – решение для квартиры

В квартирах можно организовать запас технической воды без постоянной работы насоса. Для этого используют гидроаккумулятор или систему самотека с накопительной емкостью. Такие решения помогают пользоваться водой во время перебоев с водоснабжением или электроэнергией.

Существует два основных способа обеспечить подачу технической воды без активного насосного оборудования – установка гидроаккумулятора или создание самотечной системы с баком.

Какой вариант работает лучше в квартире?

Гидроаккумулятор – это герметичный бак с резиновой мембраной, внутри которого накапливается вода под давлением. Его обычно подключают к водопроводу через запорную арматуру к водопроводу через запорную арматуру и обратный клапан. Пока в системе есть давление, резервуар заполняется. Когда подача воды прекращается, накопленный объем можно использовать без электричества. Такой вариант удобен тем, что не требует поднятия большой емкости на высоту и занимает меньше места. Однако запас воды ограничен объемом бака, а давление постепенно уменьшается по мере расхода.

Альтернативой является система самотека. В этом случае вода накапливается в большой емкости, установленной выше точек водоразбора – например, под потолком или на специальной платформе. Подача происходит благодаря силе тяжести, поэтому насос не нужен. Чем выше расположен бак, тем сильнее давление на выходе. Такая система может обеспечить значительно больший запас воды, но требует надежного крепления и учета веса заполненной емкости.

Как пишет Oreateai, при монтаже важно предусмотреть отдельный кран для заполнения, перелив или аварийный слив, а также фильтр грубой очистки. Для гидроаккумулятора дополнительно контролируют давление воздуха в мембране, чтобы система работала стабильно. У самотечной схеме необходимо правильно проложить трубы с минимальным количеством изгибов, чтобы не терять напор.

Оба решения подходят преимущественно для технической воды – например, для смыва унитаза, уборки или мытья полов. Для питьевой воды нужны отдельные системы очистки и герметичные емкости.

По данным Streampumps, выбор зависит от условий квартиры. Если пространство ограничено и нужна компактность – чаще выбирают гидроаккумулятор. Если же важен большой запас воды и автономность без давления в сети – эффективной будет самотечная система.