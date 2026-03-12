После российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине периодически возникают ситуации, когда мобильные сети работают нестабильно или полностью недоступны. Из-за обесточивания базовых станций или перегрузки сетей люди не могут позвонить или написать сообщение. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Во время блэкаута: как умные розетки помогают находить "вампиров энергии" дома

Могут ли рации заменить мобильную связь?

В таких условиях многие начинают интересоваться портативными рациями – простыми устройствами для голосовой связи, которые не зависят от интернета или мобильных операторов. Чаще всего речь идет о бюджетных моделях от Baofeng или Motorola, которые можно найти в продаже за относительно небольшую цену.

Как пишет CNN, принцип работы рации значительно проще, чем у смартфона. Два или более устройств настраиваются на одну частоту и могут общаться напрямую через радиосигнал. Для этого не нужна базовая станция, интернет или спутники.

Однако у таких устройств есть ограничения. Самое важное из них – дальность связи. В городской застройке сигнал часто перекрывают дома и другие препятствия. Поэтому реальное расстояние стабильной связи может составлять лишь несколько сотен метров или несколько километров в зависимости от модели и условий.

По данным Relaypro, рации лучше всего подходят для короткой дистанции – например, чтобы связаться с соседом, родственником в соседнем доме или в пределах одного района. Для связи между разными частями города или между городами такие устройства уже малоэффективны без специальных ретрансляторов.

Еще один фактор – питание. Рации работают от аккумуляторов, поэтому их нужно регулярно заряжать. Впрочем они обычно потребляют значительно меньше энергии, чем смартфоны, поэтому могут работать дольше от одного заряда.

Несмотря на ограничения, рации могут быть полезным резервным способом связи для семьи или небольшой группы людей. Особенно в случаях, когда из-за обстрелов энергетики исчезает свет, интернет и мобильная сеть работает нестабильно.