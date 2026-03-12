Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні періодично виникають ситуації, коли мобільні мережі працюють нестабільно або повністю недоступні. Через знеструмлення базових станцій чи перевантаження мереж люди не можуть подзвонити або написати повідомлення. Про це пише 24 Канал.

Чи можуть рації замінити мобільний зв’язок?

У таких умовах багато хто починає цікавитися портативними раціями – простими пристроями для голосового зв’язку, які не залежать від інтернету чи мобільних операторів. Найчастіше йдеться про бюджетні моделі від Baofeng або Motorola, які можна знайти у продажу за відносно невелику ціну.

Як пише CNN, принцип роботи рації значно простіший, ніж у смартфона. Два або більше пристроїв налаштовуються на одну частоту і можуть спілкуватися напряму через радіосигнал. Для цього не потрібна базова станція, інтернет чи супутники.

Однак у таких пристроїв є обмеження. Найважливіше з них – дальність зв’язку. У міській забудові сигнал часто перекривають будинки та інші перешкоди. Тому реальна відстань стабільного зв’язку може становити лише кілька сотень метрів або кілька кілометрів залежно від моделі та умов.

За даними Relaypro, рації найкраще підходять для короткої дистанції – наприклад, щоб зв’язатися із сусідом, родичем у сусідньому будинку чи в межах одного району. Для зв’язку між різними частинами міста або між містами такі пристрої вже малоефективні без спеціальних ретрансляторів.

Ще один фактор – живлення. Рації працюють від акумуляторів, тому їх потрібно регулярно заряджати. Утім вони зазвичай споживають значно менше енергії, ніж смартфони, тому можуть працювати довше від одного заряду.

Попри обмеження, рації можуть бути корисним резервним способом зв’язку для родини або невеликої групи людей. Особливо у випадках, коли через обстріли енергетики зникає світло, інтернет і мобільна мережа працює нестабільно.