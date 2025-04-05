NASA изучает гигантскую аномалию в магнитном поле Земли, которая неуклонно растет

Ученые NASA пристально следят за необычным явлением в магнитном поле Земли. Огромная область пониженной магнитной интенсивности, известная как Южно-Атлантическая аномалия, простирается над Южной Америкой и юго-западной Африкой, вызывая беспокойство у исследователей.

Магнитная яма

Южно-Атлантическая аномалия (SAA) – это своеобразная "вмятина" в магнитном поле Земли, которая представляет особую опасность для спутников и космических аппаратов, вращающихся вокруг планеты. Ослабленное магнитное поле делает их уязвимыми к воздействию заряженных частиц Солнца в этой конкретной зоне, что может привести к сбоям в работе электроники и потере данных. Чтобы минимизировать риски, операторы спутников вынуждены выключать системы аппаратов перед их прохождением через зону аномалии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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NASA активно исследует SAA, пытаясь разгадать ее природу и предсказать дальнейшее развитие. Ученые считают, что аномалия связана с особенностями движения расплавленного железа во внешнем ядре Земли, а также с наличием огромного резервуара плотной горной породы под Африканским континентом. Эти факторы нарушают генерацию магнитного поля, приводя к его ослаблению в регионе SAA.

Исследования показывают, что SAA не является статичным явлением. Она медленно дрейфует, а также, похоже, находится в процессе разделения на две отдельные ячейки.

Кроме того, есть доказательства того, что подобные аномалии существовали на Земле миллионы лет назад, поэтому это событие может быть циклическим или случайным совпадением условий, который случается время от времени на протяжении всей жизни планеты. Недавние исследования также обнаружили, что SAA влияет на полярные сияния, которые мы видим на Земле.

Несмотря на значительные успехи в исследовании SAA, многие вопросы остаются без ответа. NASA продолжает пристально следить за аномалией, собирая новые данные и разрабатывая модели для прогнозирования ее дальнейшего развития.