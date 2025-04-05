Магнітна яма

Південно-Атлантична аномалія (SAA) – це своєрідна "вм'ятина" в магнітному полі Землі, яка становить особливу небезпеку для супутників і космічних апаратів, що обертаються навколо планети. Ослаблене магнітне поле робить їх вразливими до впливу заряджених частинок Сонця в цій конкретній зоні, що може призвести до збоїв у роботі електроніки та втрати даних. Щоб мінімізувати ризики, оператори супутників змушені вимикати системи апаратів перед їхнім проходженням через зону аномалії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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NASA активно досліджує SAA, намагаючись розгадати її природу та передбачити подальший розвиток. Учені вважають, що аномалія пов'язана з особливостями руху розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі, а також з наявністю величезного резервуара щільної гірської породи під Африканським континентом. Ці фактори порушують генерацію магнітного поля, призводячи до його ослаблення в регіоні SAA.

Дослідження показують, що SAA не є статичним явищем. Вона повільно дрейфує, а також, схоже, перебуває в процесі поділу на дві окремі комірки.

Крім того, є докази того, що подібні аномалії існували на Землі мільйони років тому, тож ця подія може бути циклічною або випадковим збігом умов, який трапляється час від часу протягом усього життя планети. Нещодавні дослідження також виявили, що SAA впливає на полярні сяйва, які ми бачимо на Землі.

Попри значні успіхи в дослідженні SAA, багато питань лишаються без відповіді. NASA продовжує пильно стежити за аномалією, збираючи нові дані та розробляючи моделі для прогнозування її подальшого розвитку.