Астрономы нашли гигантскую нейтронную звезду, жившую всего несколько миллисекунд

В процессе слияния двух нейтронных звезд и их превращения в черные дыры ученые заметили интересную переходную фазу сверхтяжелых нейтронных звезд, которые существовали только считанные миллисекунды.

Когда звезды определенной массы загораются сверхновыми, они оставляют после себя очень плотное ядро, или нейтронную звезду. Зачастую они образуют постепенно сближающиеся системы двойных звезд, пока не станут одним целым: черной дырой или новой нейтронной звездой. Чем именно – зависит от общей массы объектов.

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Согласно компьютерному моделированию, при формировании сверхновых нейтронных звезд в гравитационных волнах возникают определенные закономерности, так называемые квазипериодические осцилляции. Хотя современные инструменты недостаточно чувствительны, чтобы заметить их, но группа американских астрономов попыталась засечь их в гамма-лучах.

Для этого они просканировали архивные данные 700 коротких гамма-всплесков, зафиксированных за последние несколько десятков лет тремя обсерваториями. И обнаружили эти квазипериодические осцилляции в двух событиях, с июля 1991 года и ноября 1993 года.

Результаты исследования

Вычисления показали, что сверхтяжелые нейтронные звезды, которые были источником этих сигналов, должны иметь массу, более чем в 2,5 раза превышающую массу Солнца. Но существовали они не дольше 300 миллисекунд, а затем коллапсировали в чёрные дыры. К тому же они очень быстро вращались – почти 78 000 оборотов в минуту, если бы у них была эта минута. Для сравнения: самый быстрый пульсар накручивает менее 43 000 оборотов в минуту.

Будущие детекторы гравитационных волн должны быть достаточно чувствительны, чтобы непосредственно засечь сигнатуры сверхмассивных нейтронных звезд, считают исследователи. Это поможет получить больше информации об объектах со столь короткой продолжительностью жизни.