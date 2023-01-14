Когда звезды определенной массы загораются сверхновыми, они оставляют после себя очень плотное ядро, или нейтронную звезду. Зачастую они образуют постепенно сближающиеся системы двойных звезд, пока не станут одним целым: черной дырой или новой нейтронной звездой. Чем именно – зависит от общей массы объектов.

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Согласно компьютерному моделированию, при формировании сверхновых нейтронных звезд в гравитационных волнах возникают определенные закономерности, так называемые квазипериодические осцилляции. Хотя современные инструменты недостаточно чувствительны, чтобы заметить их, но группа американских астрономов попыталась засечь их в гамма-лучах.

Для этого они просканировали архивные данные 700 коротких гамма-всплесков, зафиксированных за последние несколько десятков лет тремя обсерваториями. И обнаружили эти квазипериодические осцилляции в двух событиях, с июля 1991 года и ноября 1993 года.

Результаты исследования

Вычисления показали, что сверхтяжелые нейтронные звезды, которые были источником этих сигналов, должны иметь массу, более чем в 2,5 раза превышающую массу Солнца. Но существовали они не дольше 300 миллисекунд, а затем коллапсировали в чёрные дыры. К тому же они очень быстро вращались – почти 78 000 оборотов в минуту, если бы у них была эта минута. Для сравнения: самый быстрый пульсар накручивает менее 43 000 оборотов в минуту.

Будущие детекторы гравитационных волн должны быть достаточно чувствительны, чтобы непосредственно засечь сигнатуры сверхмассивных нейтронных звезд, считают исследователи. Это поможет получить больше информации об объектах со столь короткой продолжительностью жизни.