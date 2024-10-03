Стало хуже: Солнце только что выбросило гигантскую вспышку, превзойдя рекорды нынешнего цикла

Только вчера мы писали о том, что вторая по мощности вспышка на Солнце произошла в начале суток 2 октября, уступая лишь вспышке, произошедшей в мае 2024 года. Однако только что ученые зафиксировали еще больший взрыв, который оставляет позади обоих предыдущих рекордсменов 25-го солнечного цикла.

Как это было

Чтобы понять масштабы события, отметим, что предыдущий майский лидер классифицировался как X8.7, вызвав масштабные полярные сияния по всей планете. Вчерашнюю вспышку, которая была второй по мощности, начиная с 2019 года, а теперь становится третьей, определили как X7.1. Сегодняшняя вспышка достигла уровня X9.05, пишет специализированный ресурс Solen.info.

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Что интересно, этот раз ученые смогли гораздо быстрее проанализировать данные и уже подтвердили, что эта вспышка завершилась корональным выбросом массы (КВМ), который направляется к Земле. Однако в отличие от предыдущего, он затронет нас в большей степени.

Ученые говорят, что этот выброс более быстрый, и он должен достичь планеты "где-то между поздним вечером 4 октября и полуднем 5 октября". Это означает, что он вполне может объединиться с предыдущим выбросом, и тогда сила магнитной бури возрастет.

Анализ данных прогнозировал, что магнитная буря от вчерашнего выброса достигнет уровня G3. Прогноза для новой вспышки пока нет, но, вероятно, следует ожидать усиления геомагнитного шторма до уровня G4, сурового, который характеризуется еще большей нагрузкой на энергетические системы, провоцируя проблемы с контролем напряжения и ложные срабатывания защитных систем, которые будут отключать ключевые объекты от сети в северных регионах планеты. Кроме того, несладко будет космическим аппаратам: могут возникнуть проблемы с зарядкой и отслеживанием на поверхности, могут понадобиться коррективы для решения проблем ориентации. Проблемы с навигаторами могут длиться до нескольких часов, радиосвязь будет еще более нестабильной, а полярные сияния теперь могут дойти до 45 градусов широты, то есть до Крыма, а не Киева, как предполагалось ранее.

Эту новейшую вспышку выбросила та же самая группа солнечных пятен 3842. Сейчас она фактически "смотрит" прямо на Землю. Поэтому, вероятно, это не последний случай, когда мы услышим о ее активности.