Ученые нашли под Бермудами гигантскую структуру, которой нет нигде на Земле

Настоящая загадка Северной Атлантики скрывается не на поверхности, а глубоко под водой. Исследователи обнаружили под Бермудским архипелагом странный слой горных пород толщиной 20 километров. Подобных образований ранее не находили больше нигде в мире.

Это открытие может объяснить геологическую аномалию островов, которые будто "плавают" над окружающим океаном, хотя вулканы там давно погасли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Признаки будущей катастрофы: на леднике "Судного дня" в Антарктиде фиксируют сотни землетрясений

Что за структуру нашли геологи и как она образовалась?

Обычно под дном океанической коры сразу начинается мантия, но на Бермудах ситуация иная. Ведущий автор исследования Уильям Фрейзер из Научного института Карнеги отмечает, что внутри тектонической плиты, на которой расположены острова, существует дополнительный массивный слой.

Хотя происхождение этого слоя до конца не понятно, он проливает свет на древнюю загадку региона. С деталями исследования можно ознакомиться в журнале Geophysical Research Letters.

Острова лежат на океаническом поднятии, где кора значительно выше окружающей территории. Это удивительно, ведь последнее извержение вулкана здесь произошло 31 миллион лет назад. Обычно острова, например Гавайи, существуют благодаря "горячим точкам" в мантии, что поднимают дно. Когда тектоническое движение смещает кору в сторону от источника тепла, поднятие, как правило, оседает. Однако на Бермудах этого не произошло.

Обнаруженная "гигантская структура" свидетельствует о том, что последняя вулканическая активность могла загнать мантийную породу в кору. Там она застыла, образовав своеобразный каменный "плот". Именно этот слой, который имеет меньшую плотность, чем окружающие породы, поднимает океаническое дно примерно на 500 метров.

Как проходило исследование?

Чтобы "заглянуть" под землю на глубину до 50 километров, ученые Фрейзер и Джеффри Парк из Йельского университета использовали данные сейсмической станции на Бермудах. Они проанализировали, как изменяются сейсмические волны от далеких землетрясений, проходя сквозь недра архипелага. Результаты показали наличие аномально толстого слоя породы.

Геолог Сара Мацца из Смит-колледжа, которая не участвовала в этом исследовании, подтверждает уникальность региона. Ее собственный анализ показал, что местная лава содержит мало кремнезема, но богата углеродом, который происходит из глубин мантии. Вероятно, этот материал попал туда еще во время формирования суперконтинента Пангея (между 900 и 300 миллионами лет назад).

Поскольку Атлантический океан относительно молодой, он сохраняет следы тех процессов, в отличие от старых Тихого или Индийского океанов.

Сейчас ученые планируют исследовать другие острова, чтобы выяснить, являются ли Бермуды уникальным явлением, или подобные скрытые слои существуют и в других уголках планеты.