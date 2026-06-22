Китай вновь удивляет Кремниевую долину –: новая модель ИИ GLM-52 вызвала ажиотаж

В мире искусственного интеллекта появился новый игрок, привлекший внимание руководителей технологических компаний, инвесторов и разработчиков. Китайская модель GLM-5.2 уже стала предметом сравнений с самыми мощными американскими системами.

Китайская компания z.AI представила новую открытую модель искусственного интеллекта GLM-5.2, которая за считанные дни стала одной из самых обсуждаемых тем в технологическом сообществе. Разработка позиционируется как инструмент для сложных задач программирования и агентных сценариев работы, когда искусственный интеллект может самостоятельно выполнять длинные последовательности действий для достижения поставленной цели. Об этом пишет Business Insider.

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Почему новая китайская модель заинтересовала технологическую индустрию?

Особое внимание привлекло то, что модель является открытой. Это означает, что разработчики могут скачивать её, запускать на собственном оборудовании и модифицировать под свои нужды. В отличие от этого, большинство передовых моделей американских компаний, в частности OpenAI и Anthropic, остаются закрытыми и доступны только через сервисы их разработчиков.

По данным z.AI, GLM-5.2 поддерживает контекстное окно объемом до 1 миллиона токенов. Такой показатель ставит модель в один ряд с самыми современными системами на рынке, включая Claude Opus 4.8 от Anthropic и GPT 5.5 от OpenAI.

Большое контекстное окно позволяет искусственному интеллекту работать с очень объемными документами, крупными программными проектами или сложными многоэтапными задачами без потери контекста.

Одной из ключевых особенностей GLM-5.2 стала ориентация именно на программирование. Модель создавалась для выполнения длительных задач по написанию, анализу и редактированию кода, а также для работы в режиме автономных агентов.

Реакция Кремниевой долины

Запуск модели вызвал заметный резонанс среди представителей технологической индустрии США.

Гильермо Раух, генеральный директор компании Vercel, написал в социальной сети X:

"Я искренне впечатлён, почти шокирован тем, насколько хорошо GLM-5.2 от z.AI справляется с программированием. Это меняет правила игры".

Своими впечатлениями поделился также Мэтт Веллозо, ранее занимавший руководящие должности в Meta, Google DeepMind и Microsoft. После целого дня работы с новой моделью он заявил:

"Это первая открытая модель, которая проходит проверку как инструмент для повседневного использования. После этого всё будет уже не так, как раньше".

Подобные оценки от известных представителей отрасли только усилили интерес к китайской разработке и способствовали её быстрому распространению среди разработчиков.

Открытые модели обладают рядом преимуществ для пользователей. Компании могут запускать их на собственных серверах, не передавая данные сторонним поставщикам услуг. Кроме того, отсутствует зависимость от конкретного разработчика модели.

В то же время такая схема создает проблемы для американских компаний, которые инвестируют миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта и строят бизнес на платном доступе к своим моделям.

Если открытые системы достигнут аналогичного или более высокого уровня производительности, они могут существенно изменить баланс сил на рынке и уменьшить преимущества владельцев закрытых платформ.

Новый этап технологического соперничества между США и Китаем

Появление GLM-5.2 происходит на фоне усиления конкуренции между Соединёнными Штатами и Китаем в сфере искусственного интеллекта.

В последние годы Вашингтон пытается сохранить технологическое лидерство путем ограничения экспорта передовых чипов и контроля доступа к критически важным технологиям. В то же время китайские компании активно развивают собственные модели, часто делая ставку на открытый код и более низкую стоимость внедрения.

Недавно компания Anthropic в своём отчёте предупредила, что Китай быстро сокращает отставание от США. Среди причин назывались менее жесткие ограничения на использование вычислительных ресурсов и так называемые "атаки дистилляции", когда мощные модели используются для обучения более компактных систем.

В отчете отмечалось, что США и их союзники все еще могут сохранить преимущество примерно на 12–24 месяца, однако это окно возможностей может быстро закрыться.

После DeepSeek история повторяется

Впервые серьёзный сигнал для американской индустрии прозвучал после выхода модели DeepSeek R1 в январе 2025 года. Тогда китайская компания продемонстрировала, что способна создать конкурентоспособную модель рассуждений при значительно более низких затратах.

Теперь, с появлением GLM-5.2 в Кремниевой долине снова начали задавать вопрос, который звучит всё чаще: смогут ли американские компании сохранить бесспорное лидерство в области искусственного интеллекта, если китайские разработчики продолжат столь быстро сокращать разрыв.