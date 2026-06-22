Китайська компанія z.AI представила нову відкриту модель штучного інтелекту GLM-5.2, яка за лічені дні стала однією з найбільш обговорюваних тем у технологічній спільноті. Розробка позиціонується як інструмент для складних завдань програмування та агентних сценаріїв роботи, коли штучний інтелект може самостійно виконувати довгі послідовності дій для досягнення поставленої мети. Про це пише Business Insider.

Дивіться також ChatGPT та Claude можуть послаблювати критичне мислення, виявило дослідження MIT

Чому нова китайська модель зацікавила технологічну індустрію?

Особливу увагу привернуло те, що модель є відкритою. Це означає, що розробники можуть завантажувати її, запускати на власному обладнанні та модифікувати під свої потреби. На відміну від цього, більшість передових моделей американських компаній, зокрема OpenAI та Anthropic, залишаються закритими й доступні лише через сервіси їхніх розробників.

За даними z.AI, GLM-5.2 підтримує контекстне вікно обсягом до 1 мільйона токенів. Такий показник ставить модель в один ряд із найсучаснішими системами на ринку, включно з Claude Opus 4.8 від Anthropic та GPT 5.5 від OpenAI.

Велике контекстне вікно дозволяє штучному інтелекту працювати з дуже об'ємними документами, великими програмними проєктами або складними багатокроковими завданнями без втрати контексту.

Однією з ключових особливостей GLM-5.2 стала орієнтація саме на програмування. Модель створювалася для виконання тривалих завдань із написання, аналізу та редагування коду, а також для роботи в режимі автономних агентів.

Реакція Кремнієвої долини

Запуск моделі викликав помітний резонанс серед представників технологічної індустрії США.

Гільєрмо Раух, генеральний директор компанії Vercel, написав у соцмережі X:

"Я щиро вражений, майже шокований тим, наскільки добре GLM-5.2 від z.AI справляється з програмуванням. Це змінює правила гри".

Своїми враженнями поділився також Метт Веллозо, який раніше обіймав керівні посади в Meta, Google DeepMind і Microsoft. Після цілого дня роботи з новою моделлю він заявив:

"Це перша відкрита модель, яка проходить перевірку як інструмент для щоденного використання. Після цього все буде вже не так, як раніше".

Подібні оцінки від відомих представників галузі лише посилили інтерес до китайської розробки та сприяли її швидкому поширенню серед розробників.

Відкриті моделі мають низку переваг для користувачів. Компанії можуть запускати їх на власних серверах, не передаючи дані стороннім постачальникам послуг. Крім того, відсутня залежність від конкретного розробника моделі.

Водночас така схема створює виклики для американських компаній, які інвестують мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту та будують бізнес на платному доступі до своїх моделей.

Якщо відкриті системи досягнуть аналогічного або вищого рівня продуктивності, вони можуть суттєво змінити баланс сил на ринку та зменшити переваги власників закритих платформ.

Новий етап технологічного суперництва між США та Китаєм

Поява GLM-5.2 відбувається на тлі посилення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Вашингтон останніми роками намагається зберегти технологічне лідерство через обмеження експорту передових чипів і контроль доступу до критично важливих технологій. Водночас китайські компанії активно розвивають власні моделі, часто роблячи ставку на відкритий код і нижчу вартість впровадження.

Нещодавно компанія Anthropic у своєму звіті попередила, що Китай швидко скорочує відставання від США. Серед причин називалися менш жорсткі обмеження на використання обчислювальних ресурсів та так звані "атаки дистиляції", коли потужні моделі використовуються для навчання компактніших систем.

У звіті зазначалося, що США та їхні союзники все ще можуть зберегти перевагу приблизно на 12 – 24 місяці, однак це вікно можливостей може швидко закритися.

Після DeepSeek історія повторюється

Вперше серйозний сигнал для американської індустрії пролунав після виходу моделі DeepSeek R1 у січні 2025 року. Тоді китайська компанія продемонструвала, що здатна створити конкурентоспроможну модель міркувань за значно нижчих витрат.

Тепер із появою GLM-5.2 у Кремнієвій долині знову почали ставити питання, яке звучить дедалі частіше: чи зможуть американські компанії зберегти беззаперечне лідерство в галузі штучного інтелекту, якщо китайські розробники продовжать настільки швидко скорочувати розрив.