GlobalLogic выпустила украинский ИИ-инструмент для тестировщиков ПО

Новый фреймворк Test Automation Kit (TAK) преобразует требования к программному обеспечению, сформулированные на обычном языке, в автоматизированные тесты, способные к самосовершенствованию. TAK подходит для любого программного обеспечения. В настоящее время GlobalLogic адаптировала его для оборудования нового поколения – широкополосной связи и фиксированного беспроводного доступа 5G (FWA).

Что нужно знать о TAK?

Компания GlobalLogic представила инструмент Test Automation Kit (TAK) на базе искусственного интеллекта. TAK призван решить насущные проблемы с контролем качества в сфере разработки программного обеспечения. Специалисты GlobalLogic рассказали 24 Каналу о возможностях нового инструмента на примере сферы телекоммуникаций.

Широкополосные сети активно развиваются, чтобы поддерживать технологии нового поколения – такие как Wi-Fi 7 и 5G FWA. Из-за этого операторы связи вынуждены выпускать обновления ПО значительно быстрее. Однако устаревшие подходы к тестированию медленны, сложны и требуют постоянной поддержки. Поэтому инженерным командам трудно успевать за стремительным темпом разработки.

TAK внедрили для тестирования оборудования как фиксированной интернет-связи (кабельные и оптические роутеры), так и технологии 5G FWA – беспроводной связи через 5G-модемы, которая становится альтернативой оптике.

Благодаря ИИ-агентам платформа преобразует описания требований на естественном языке в автоматизированные тестовые сценарии на Python.

Ключевые возможности Test Automation Kit:

Доступность автоматизации : TAK снижает зависимость от узкоспециализированных навыков автоматизации пользовательского оборудования (CPE – роутеров, 5G-модемов и т. д.). Теперь QA-инженеры, разработчики и продукт-менеджеры могут описывать тесты обычным языком, а система будет создавать проверенные Python-скрипты.

: TAK снижает зависимость от узкоспециализированных навыков автоматизации пользовательского оборудования (CPE – роутеров, 5G-модемов и т. д.). Теперь QA-инженеры, разработчики и продукт-менеджеры могут описывать тесты обычным языком, а система будет создавать проверенные Python-скрипты. От идеи до теста за считанные минуты : инструмент автоматизирует сложные и нестандартные сценарии в разы быстрее, чем традиционные подходы. Это помогает расширять тестовое покрытие и ускорять вывод продуктов на рынок.

: инструмент автоматизирует сложные и нестандартные сценарии в разы быстрее, чем традиционные подходы. Это помогает расширять тестовое покрытие и ускорять вывод продуктов на рынок. Меньше затрат на поддержку : если в оборудовании меняется интерфейс, API или внутренняя логика, ИИ-агенты самостоятельно генерируют новые и/или адаптируют уже существующие сценарии. Поэтому команде больше не нужно обновлять тесты вручную.

: если в оборудовании меняется интерфейс, API или внутренняя логика, ИИ-агенты самостоятельно генерируют новые и/или адаптируют уже существующие сценарии. Поэтому команде больше не нужно обновлять тесты вручную. Умная диагностика в CI: TAK анализирует результаты автоматических тестов и исследует ошибки. Используя систему из нескольких взаимосвязанных ИИ-агентов, инструмент точнее определяет первопричины проблем и позволяет инженерам быстрее перейти от необработанных логов к конкретным решениям.

Традиционной QA-автоматизации трудно угнаться за скоростью и сложностью разработки современных платформ. Команды тратят слишком много времени на постоянное совершенствование тестовых сценариев. Наш Test Automation Kit готовит тестовые сценарии в автоматическом режиме, выполняет их, анализирует обратную связь, адаптируется и самосовершенствуется в режиме реального времени,

– отмечает Алексей Турчин, вице-президент по инжинирингу, GlobalLogic.

Разработка помогает инженерам максимально быстро и эффективно проходить путь от идеи до автоматизированного тестирования, давая возможность сосредоточиться на бизнес-требованиях и разработке вместо рутинных проверок.

Интеграция в экосистему RDK

TAK также демонстрирует, как GlobalLogic внедряет новые ИИ-технологии в сообщество RDK. RDK (Reference Design Kit) – это открытая программная платформа, которая является стандартом для мировых телеком-операторов и унифицирует работу домашних роутеров, медиаплееров и 5G-устройств.

Сообщество RDK объединяет более 700 компаний: производителей оборудования, чипсетов, разработчиков ПО, системных интеграторов и операторов. В целом по миру RDK установлено на более чем 200 миллионах устройств в Северной и Латинской Америке, Европе и Азии.

GlobalLogic имеет статус Preferred Plus Member в сообществе RDK и использует свой инженерный опыт, чтобы помогать операторам в разработке, интеграции и тестировании ПО для платформы RDK-B.

"GlobalLogic хорошо известна своими передовыми разработками в сфере искусственного интеллекта, в частности в области автоматической диагностики и сложных технических решений. Мы рассчитываем на их дальнейшее лидерство", – подчеркнул Джейсон Бриггс, президент RDK Management.