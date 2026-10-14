Що треба знати про TAK?

Компанія GlobalLogic представила інструмент Test Automation Kit (TAK) на базі штучного інтелекту. TAK покликаний розв'язати нагальні проблеми з контролем якості в галузі розробки програмного забезпечення. Спеціалісти GlobalLogic розповіли 24 Каналу про можливості нового інструмента на прикладі сфери телекомунікацій.

Широкосмугові мережі активно розвиваються, аби підтримувати технології нового покоління – як-от Wi-Fi 7 та 5G FWA. Через це оператори зв'язку змушені випускати оновлення ПЗ значно швидше. Утім, застарілі підходи до тестування повільні, складні й вимагають постійної підтримки. Тому інженерним командам важко встигати за стрімким темпом розробки.

TAK впровадили для тестування обладнання як фіксованого інтернет-зв’язку (кабельні та оптичні роутери), так і технології 5G FWA – бездротового зв'язку через 5G-модеми, який стає альтернативою оптиці.

Завдяки ШІ-агентам платформа перетворює описи вимог звичайною мовою на автоматизовані тестові сценарії на Python.

Ключові можливості Test Automation Kit:

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Доступність автоматизації : TAK зменшує залежність від вузькоспеціалізованих навичок автоматизації користувацького обладнання (CPE – роутерів, 5G-модемів тощо). Тепер QA-інженери, розробники та продакт-менеджери можуть описувати тести звичайною мовою, а система створюватиме перевірені Python-скрипти.

: TAK зменшує залежність від вузькоспеціалізованих навичок автоматизації користувацького обладнання (CPE – роутерів, 5G-модемів тощо). Тепер QA-інженери, розробники та продакт-менеджери можуть описувати тести звичайною мовою, а система створюватиме перевірені Python-скрипти. Від ідеї до тесту за хвилини : інструмент автоматизує складні та нетипові сценарії у кілька разів швидше за традиційні підходи. Це допомагає розширювати покриття тестами та пришвидшувати вихід продуктів на ринок.

: інструмент автоматизує складні та нетипові сценарії у кілька разів швидше за традиційні підходи. Це допомагає розширювати покриття тестами та пришвидшувати вихід продуктів на ринок. Менше витрат на підтримку : якщо в обладнанні змінюється інтерфейс, API чи внутрішня логіка, ШІ-агенти самостійно генерують нові та/чи адаптують уже наявні сценарії. Тож команді більше не потрібно оновлювати тести вручну.

: якщо в обладнанні змінюється інтерфейс, API чи внутрішня логіка, ШІ-агенти самостійно генерують нові та/чи адаптують уже наявні сценарії. Тож команді більше не потрібно оновлювати тести вручну. Розумна діагностика в CI: TAK аналізує результати автоматичних тестів і досліджує помилки. Використовуючи систему з кількох взаємопов'язаних ШІ-агентів, інструмент точніше визначає першопричини проблем і дозволяє інженерам швидше перейти від сирих логів до конкретних рішень.

Традиційній QA-автоматизації важко встигнути за швидкістю та складністю розробки сучасних платформ. Команди витрачають занадто багато часу на постійне покращення тестових сценаріїв. Наш Test Automation Kit готує тестові сценарії в автоматичному режимі, виконує їх, аналізує зворотний зв'язок, адаптується та самовдосконалюється в режимі реального часу,

– зазначає Олексій Турчин, віцепрезидент з інжинірингу, GlobalLogic.

Розробка допомагає інженерам максимально швидко й ефективно долати шлях від ідеї до автоматизованого тестування, даючи можливість зосередитися на бізнес-вимогах і розробці замість рутинних перевірок.

Інтеграція в екосистему RDK

TAK також демонструє, як GlobalLogic впроваджує нові ШІ-технології у спільноту RDK. RDK (Reference Design Kit) – це відкрита програмна платформа, яка є стандартом для світових телеком-операторів і уніфікує роботу домашніх роутерів, медіаприставок і 5G-пристроїв.

Спільнота RDK об'єднує понад 700 компаній: виробників обладнання, чипсетів, розробників ПЗ, системних інтеграторів та операторів. Загалом у світі RDK встановлено на понад 200 мільйонах пристроїв у Північній і Латинській Америці, Європі та Азії.

GlobalLogic має статус Preferred Plus Member у спільноті RDK і використовує свій інженерний досвід, щоб допомагати операторам із розробкою, інтеграцією та тестуванням ПЗ для платформи RDK-B.

"GlobalLogic добре відома своїми передовими розробками у сфері штучного інтелекту, зокрема в автоматичній діагностиці та складних технічних рішеннях. Ми розраховуємо на їхнє подальше лідерство", – підкреслив Джейсон Бріггс, президент RDK Management.