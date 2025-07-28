Китай предлагает создать глобальную организацию для контроля искусственного интеллекта

На фоне обострения технологического соперничества Китай выдвинул предложение о создании международной организации для совместного управления искусственным интеллектом. Этот шаг, вероятно, является ответом на новую стратегию США и может изменить глобальный баланс сил в сфере высоких технологий, которая до сих пор остается в значительной степени нерегулируемой.

Почему Пекин стремится к глобальному контролю над ИИ?

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае премьер-министр Китая Ли Цян объявил о намерении страны создать "мировую организацию по сотрудничеству в сфере ИИ". По его словам, такая структура необходима, чтобы предотвратить превращение искусственного интеллекта в "эксклюзивную игру для нескольких стран и компаний", пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Хотя Ли Цян прямо не упомянул США, его заявление прозвучало на фоне американских ограничений на экспорт передовых ИИ-чипов в Китай. Эти санкции заставили китайские компании, такие как Huawei, разрабатывать собственные аналоги языковых моделей, тогда как американской NVIDIA пришлось создавать специальные, менее мощные версии чипов для китайского рынка.

Кроме того, инициативу Китая представили лишь через несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа обнародовала свой "План действий Америки по искусственному интеллекту". Стратегия США, наоборот, направлена на максимальное дерегулирование отрасли, концентрируясь на одном центральном вопросе – доминировании страны на рынке ИИ, в частности над Китаем.

План США предусматривает ускорение инноваций, отмену расследований и проверок, развитие инфраструктуры и продвижение американских технологий среди союзников. Учитывая это, понятно, почему в Пекине заволновались и бросились искать подобные "партнерства". Технологии искусственного интеллекта Китая не сильно отстают от американских, однако разница все равно составляет от нескольких месяцев до нескольких поколений.

Представитель Китая подчеркнул, что глобальное управление искусственным интеллектом в настоящее время является "фрагментированным", а между странами существуют большие разногласия в подходах к регулированию. Пекин выразил готовность делиться своими технологиями со странами "Глобального Юга", активно продвигать разработку ИИ с открытым исходным кодом и предложить международному сообществу "больше китайских решений".

Этот шаг фактически представляет Китай как альтернативу Штатам в формировании будущего глобального регулирования технологий. Он предлагает уделять больше внимания коллективному управлению, чтобы обеспечить пользу для всего человечества.