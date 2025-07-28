Чому Пекін прагне глобального контролю над ШІ?

На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту (WAIC) у Шанхаї прем'єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про намір країни створити "світову організацію зі співробітництва у сфері ШІ". За його словами, така структура необхідна, щоб запобігти перетворенню штучного інтелекту на "ексклюзивну гру для кількох країн і компаній", пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Хоча Лі Цян прямо не згадав США, його заява пролунала на тлі американських обмежень на експорт передових ШІ-чипів до Китаю. Ці санкції змусили китайські компанії, як-от Huawei, розробляти власні аналоги мовних моделей, тоді як американській NVIDIA довелося створювати спеціальні, менш потужні версії чипів для китайського ринку.

Крім того, ініціативу Китаю представили лише через кілька днів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила свій "План дій Америки зі штучного інтелекту". Стратегія США, навпаки, спрямована на максимальне дерегулювання галузі, концентруючись на одному центральному питанні – домінуванні країни на ринку ШІ, зокрема над Китаєм.

План США передбачає прискорення інновацій, скасування розслідувань і перевірок, розбудову інфраструктури та просування американських технологій серед союзників. З огляду на це, зрозуміло, чому в Пекіні захвилювались і кинулися шукати подібні "партнерства". Технології штучного інтелекту Китаю не сильно відстають від американських, однак різниця все одно складає від кількох місяців до кількох поколінь.

Представник Китаю підкреслив, що глобальне управління штучним інтелектом наразі є "фрагментованим", а між країнами існують великі розбіжності в підходах до регулювання. Пекін висловив готовність ділитися своїми технологіями з країнами "Глобального Півдня", активно просувати розробку ШІ з відкритим вихідним кодом і запропонувати міжнародній спільноті "більше китайських рішень".

Цей крок фактично подає Китай як альтернативу Штатам у формуванні майбутнього глобального регулювання технологій. Він пропонує приділяти більше уваги колективному управлінню, щоб забезпечити користь для всього людства.