Які головні напрямки нової стратегії Трампа?

План дій, що складається з 28 сторінок і має назву "Перемога в гонці: План дій Америки зі штучного інтелекту", зосереджений на трьох ключових напрямках: прискоренні інновацій у сфері ШІ, розбудові інфраструктури ШІ в США та забезпеченні глобального лідерства Сполучених Штатів у цій галузі. Він включає понад 90 федеральних ініціатив, пише 24 Канал з посиланням на головний документ Winning the Race: America’s AI Action Plan.

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Для реалізації цих завдань адміністрація зобов'язалася скоротити регуляторні бар'єри, які гальмують розвиток ШІ-технологій. Зокрема, йдеться про прискорення процесу видачі дозволів для будівництва великих інфраструктурних об'єктів, таких як центри обробки даних, необхідні для функціонування та навчання систем штучного інтелекту. Цей перший стовп інновацій зосереджений на створенні екосистеми, де приватний сектор може процвітати без надмірних регуляторних перешкод, і він передбачає усунення бюрократичної тяганини та обтяжливих правил, зокрема шляхом відмови від постійних федеральних розслідувань з будь-якого питання. Зараз це сповільнює інновації у ШІ. Адміністрація також прагне обмежити регулювання ШІ на рівні штатів, погрожуючи скороченням федерального фінансування штатам з обтяжливими правилами. Федеральна комісія зі зв'язку має оцінювати, чи не перешкоджають державні норми ШІ її діяльності.

Другий стовп зосереджується на розширенні інфраструктури ШІ, включно з центрами обробки даних та великими кластерами. Це передбачає скасування певних екологічних норм, що раніше регулювали будівництво енергоємних об'єктів. Планується зробити федеральні землі доступними для будівництва центрів обробки даних та об'єктів енергогенерації. Також передбачається прискорення екологічних експертиз за допомогою ШІ. У планах також розширити електричну мережу США для підтримки зростаючого попиту з боку галузі штучного інтелекту. Це включає запобігання передчасному виведенню з експлуатації критично важливих енергогенеруючих ресурсів та оптимізацію технологій управління мережею.

Важливим аспектом є посилення американського виробництва напівпровідників, щоб зменшити залежність від іноземних технологій, особливо китайських. Це підтримується програмою CHIPS R&D, що має забезпечити високу віддачу від інвестицій для американських компаній.

Важливим складником плану є прагнення США домінувати на світовому ринку ШІ. Стратегія передбачає спрощення експорту американських ШІ-моделей та технологій, щоб посилити присутність США у світі. Це включає ініціативи щодо посилення контролю за експортом чипів до Китаю (щоб завадити супротивникам отримати доступ до передових технологій) та обмеження розповсюдження китайських ШІ-моделей у США, оскільки вони створюють зайву конкуренцію і крадуть конфіденційні дані. Перше передбачає використання функцій перевірки місцезнаходження на чипах ШІ та посилення моніторингу кінцевого використання в окремих країнах з високим ризиком крадіжки технологій.

План також заохочує розробку ШІ-моделей з відкритим початковим кодом, вважаючи їх ключовими для стартапів, академічних досліджень та обробки конфіденційних даних. Адміністрація прагне забезпечити стартапам та науковцям доступ до великих обчислювальних потужностей, зокрема шляхом покращення фінансового ринку для обчислювальних ресурсів.

Нарешті, для підтримки наступного покоління виробництва, план передбачає інвестиції в робототехніку, автономні системи та оборонні застосунки. Це також включає зусилля для відходу від Китаю як центрального виробничого центру. Щодо робочої сили, адміністрація підтримує програму ШІ, орієнтовану на працівників, що включає розширення грамотності та навичок у сфері ШІ, оцінку впливу ШІ на ринок праці та швидку перекваліфікацію робітників.

Ложка дьогтю

Окрім економічного та технологічного лідерства, план має на меті усунення так званої "ідеологічної упередженості" в системах ШІ. Адміністрація прагне гарантувати, що федеральні урядові структури використовуватимуть лише ті ШІ-системи, які є "нейтральними" та "вільними від партійної упередженості". Це означає перегляд правил і керівних принципів, щоб ШІ-моделі не відображали певних ідеологічних доктрин, таких як ініціативи з різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Хоча це, на перший погляд, може здаватися позитивним кроком, ми вже бачили приклад його реалізації у соцмережах. Якщо подивитися на те, чим це обернулося, то можна припустити, що на нас чекає расизм, дискримінація, зростання нетерпимості й домінування республіканських поглядів, де правда густо перемішана з вигадками, російською пропагандою, теоріями змов про пласку Землю і шкоду вакцин, та іншими нісенітницями, яким дозволяють поширюватися, прикриваючись свободою слова.

Які висновки ми можемо зробити?

Ці кроки покликані гарантувати, що американські ШІ-технології залишатимуться конкурентоспроможними та будуть відповідати стратегічним інтересам країни, а також забезпечуватимуть надійні результати у всіх сферах застосування.

В цілому про цей план можна сказати одне: він відображає відхід від обережного підходу попередньої адміністрації на користь більш рішучих дій, менших обмежень і, як наслідок, слабшої безпеки. Документ наголошує на необхідності для Америки володіти найпотужнішими системами штучного інтелекту у світі, що, на думку адміністрації, сприятиме економічному зростанню та створенню нових робочих місць.