В соцсети Х произошел масштабный сбой: пользователи по всему миру жалуются

В субботу, 7 сентября, после 17:00 в соцсети Х произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах с работой приложения и веб-сайта.

Пик жалоб пришелся на 17:30, после чего их количество начало уменьшаться. Причина сбоя пока неизвестна.

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Что известно о сбое в соцсети X

В субботу, 7 сентября, после 17:00 в соцсети Х был зафиксирован глобальный сбой.

Сбой в X / Скриншот

Согласно графику, пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах примерно в 17:17, пик пришелся на 17:30. После этого количество жалоб постепенно уменьшалось, а после 18:00 их стало намного меньше.

52% жалоб на работу соцсети были связаны с работой приложения, 46% – с функционарованием веб-сайта, еще 2% пользователей столкнулись с трудностями при авторизации.

Пока точно неизвестно, что могло стать причиной сбоя.

К слову, соцсеть X массово теряет рекламодателей из-за обеспокоенности токсичным контентом и политикой Маска. Лишь 4% маркетологов считают X безопасным пространством для рекламы.