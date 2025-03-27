Кучу человеческого мусора нашли в самой глубокой точке Средиземного моря

Средиземное море все больше страдает от антропогенного воздействия. Исследования показали, что даже на самой большой глубине – во впадине Калипсо – накапливаются отходы человеческой деятельности. Это вызывает беспокойство относительно будущего экосистем, особенно учитывая тот факт, что регион, где находится впадина, уже ранее признали территорией с самой высокой плотностью морского мусора в мире.

Мусорник человечества

Впадина Калипсо, находящаяся в Ионическом море, которое в свою очередь сходит в состав Средиземного моря, имеет глубину 5112 метров. Именно здесь международная команда исследователей обнаружила 167 предметов на морском дне, из которых 148 однозначно идентифицированы как морской мусор. Это преимущественно пластик, стекло, металл и бумага. Другие 19 также могут иметь антропогенное происхождение, но ученые пока не смогли подтвердить это. Такие показатели являются одними из самых высоких уровней загрязнения на таких экстремальных глубинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceDirect.

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Чтобы исследовать впадину, ученые использовали современный пилотируемый аппарат Limiting Factor. Этот батискаф зафиксировал доказательства того, что морской мусор накапливается не только у побережья или на поверхности воды, но и на глубинах, куда почти не попадает свет. Полученные снимки подчеркивают уязвимость Средиземного моря к загрязнению.



Мусор на дне Ионического моря / Фото Caladan Oceanic

Мусор во впадине Калипсо происходит из разных источников. Пластик и легкие отходы могут преодолевать большие расстояния под действием морских течений. Некоторые отходы попадают непосредственно с кораблей. Из-за слабых течений на дне впадины мусор легко оседает и накапливается в этом глубоководном замкнутом пространстве.

Последствия

Хотя исследование не выявило значительного влияния мусора на морскую жизнь во впадине, где биоразнообразие и без того ограничено, в других местах с большим биоразнообразием мусор может иметь серьезные негативные последствия.

Загрязнение морских глубин – глобальная проблема, требующая срочного решения. Ученые подчеркивают необходимость международных политик по уменьшению пластиковых отходов, а также изменений в потребительских привычках.

Средиземное море является одним из самых загрязненных морей в мире. Его закрытость, интенсивное морское движение и рыболовство способствуют накоплению мусора. В 2021 году исследователи определили, что в проливе Мессина наблюдается самая высокая в мире концентрация морского мусора.

Загрязнение глубинных морских экосистем остается без внимания общественности. В отличие от побережья, где проблему можно увидеть невооруженным глазом, морское дно является невидимым. Ученые призывают к совместным усилиям журналистов, ученых и общественных деятелей для повышения осведомленности о масштабах этой экологической катастрофы.