Смітник людства

Западина Каліпсо, що знаходиться в Іонічному морі, яке своєю чергою сходить до складу Середземного моря, має глибину 5112 метрів. Саме тут міжнародна команда дослідників виявила 167 предметів на морському дні, з яких 148 однозначно ідентифіковані як морське сміття. Це переважно пластик, скло, метал та папір. Інші 19 також можуть мати антропогенне походження, але вчені поки не змогли підтвердити це. Такі показники є одними з найвищих рівнів забруднення на таких екстремальних глибинах, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceDirect.

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Щоб дослідити западину, вчені використовували сучасний пілотований апарат Limiting Factor. Цей батискаф зафіксував докази того, що морське сміття накопичується не лише біля узбережжя чи на поверхні води, а й на глибинах, куди майже не потрапляє світло. Отримані знімки підкреслюють вразливість Середземного моря до забруднення.



Сміття на дні Іонічного моря / Фото Caladan Oceanic

Сміття в западині Каліпсо походить з різних джерел. Пластик і легкі відходи можуть долати великі відстані під дією морських течій. Деякі відходи потрапляють безпосередньо з кораблів. Через слабкі течії на дні западини сміття легко осідає та накопичується в цьому глибоководному замкненому просторі.

Наслідки

Хоча дослідження не виявило значного впливу сміття на морське життя в западині, де біорізноманіття й без того обмежене, в інших місцях з більшим біорізноманіттям сміття може мати серйозні негативні наслідки.

Забруднення морських глибин – глобальна проблема, що потребує термінового вирішення. Вчені наголошують на необхідності міжнародних політик зі зменшення пластикових відходів, а також змін у споживчих звичках.

Середземне море є одним з найбільш забруднених морів у світі. Його закритість, інтенсивний морський рух та рибальство сприяють накопиченню сміття. У 2021 році дослідники визначили, що у протоці Мессіна спостерігається найвища у світі концентрація морського сміття.

Забруднення глибинних морських екосистем лишається поза увагою громадськості. На відміну від узбережжя, де проблему можна побачити неозброєним оком, морське дно є невидимим. Вчені закликають до спільних зусиль журналістів, науковців і громадських діячів для підвищення обізнаності про масштаби цієї екологічної катастрофи.