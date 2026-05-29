Голубая Луна взойдет уже в эти выходные: что нужно знать о втором полнолунии мая

Майский ночной небосвод готовит для землян исключительный сюрприз – редкое сочетание двух астрономических событий. Это зрелище не только привлекает внимание своей красотой, но и заставляет задуматься над сложными механизмами движения небесных тел, которые случаются в такой комбинации лишь несколько раз в столетие.

Что нужно знать о Голубой микролуне

В ночь с 30 на 31 мая 2026 года жители нашей планеты смогут наблюдать так называемое "Голубое микролуние". Своего пика явление достигнет 31 мая в 08:45 по всемирному времени (11:45 в Киеве), когда спутник будет находиться в фазе полной освещенности. Это событие особенное тем, что это уже второе полнолуние за один календарный месяц, а сама Луна при этом будет находиться на максимальном расстоянии от Земли. Об этом пишет издание ScienceAlert.

Почему такое название?

Термин "Голубая луна" не имеет ничего общего с реальным изменением цвета ночного светила. Это лишь традиционное название второго полнолуния, выпадающего на один календарный месяц. Поскольку лунный цикл длится примерно 29,53 суток, а календарный месяц имеет 30 или 31 день, каждые два – три года возникает ситуация, когда одно из полнолуний выпадает на самое начало месяца (как это произошло 1 мая), а следующее – на конец.

Но почему астрономы употребляют слово "микролуние"? Ответ кроется в эллиптической форме орбиты нашего спутника. Луна не движется вокруг Земли по идеальному кругу, поэтому существуют точки наибольшего приближения (перигей) и наибольшего удаления (апогей). В конце мая спутник будет находиться вблизи апогея на расстоянии около 406 135 километров от центра Земли. Для сравнения, среднее расстояние составляет 384 400 километров, а во время суперлуния он приближается к 362 312 километров.

Эти различия довольно тонкие, поэтому, вероятно, останутся незамеченными для большинства наблюдателей,

– прокомментировал основатель Virtual Telescope Project Джанлука Маси.

По его словам, нынешнее микролуние будет выглядеть примерно на 6% меньше и на 10% тусклее среднестатистического полнолуния. Если сравнивать с суперлуной, разница в яркости может достигать 25,0 – 30,0%.

Несмотря на название, увидеть Луну в синих оттенках можно только при специфических атмосферных условиях. Это происходит, когда в воздухе накапливается большое количество частиц пыли или дыма размером чуть более 900 нанометров, которые эффективно рассеивают красный свет. Такое явление люди фиксировали после мощных извержений вулканов Кракатау в 1883 году и Сент-Геленс в 1980 году. В других случаях название является лишь метафорой.

Современное название "Голубая луна" как определение второго полнолуния в месяце возникло из-за ошибки. В 1946 году в журнале Sky and Telescope появилась статья, автор которой не совсем верно интерпретировал данные фермерского альманаха. Но это настолько понравилось читателям, что впоследствии название стало частью современного фольклора благодаря радиопередачам и интеллектуальным играм.

Дополнительным бонусом для наблюдателей на этот раз станет звезда Антарес – яркий красный сверхгигант в созвездии Скорпиона. Она будет сиять совсем рядом с полной Луной. В некоторых регионах Южного полушария, в частности в Аргентине, Чили, Австралии и Новой Зеландии, жители увидят даже редкое покрытие звезды спутником.

Наблюдения в Украине

Для тех, кто планирует наблюдения в Украине, стоит учесть эффект "лунной иллюзии". Поскольку в этот период года полная Луна не поднимается высоко над горизонтом, в определенные моменты она может казаться не меньшей, а наоборот – огромной. Это происходит из-за того, что человеческий мозг невольно сравнивает диск Луны с объектами на горизонте, например здания или деревья. Кроме того, из-за толстого слоя атмосферы низкая Луна может приобрести оранжевый или красноватый цвет.

Но стоит учесть, что пик полнолуния мы не увидим, поскольку в 11:45 спутник будет находиться под горизонтом. Взойдет он только в 21:10 и начнет прятаться уже в 04:30 утра. Однако это не беда, поскольку Луна будет выглядеть полной еще несколько дней после этого.

Чтобы увидеть Луну, вам придется найти открытое место или выбраться на высокое здание.