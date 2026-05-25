Google превращает поиск в AI-ассистента – и это может изменить то, как мы думаем
Google представила новую концепцию поиска на базе искусственного интеллекта, которая меняет сам процесс взаимодействия с информацией. Это вызывает дискуссии о будущем интернета, критического мышления и открытой сети.
Во время конференции Google I/O 2026 компания Google представила масштабное обновление поисковой системы, которое фактически превращает классический поиск на AI-ассистента. Новая концепция базируется на глубокой интеграции Gemini, которая теперь не просто помогает находить информацию, а постепенно берет на себя часть решений пользователя. Система может анализировать запросы, сравнивать варианты, отслеживать изменения в реальном времени и даже выполнять действия от имени человека. Об этом пишет Techradar.
Как Google меняет саму идею поиска в интернете?
Журналистка Бекка Кэдди обращает внимание на то, что изменения Google могут повлиять не только на технологии, но и на сам способ мышления пользователей. Ранее поиск в интернете требовал активного участия человека: сравнение источников, чтения различных мнений, проверки фактов и даже случайных открытий. Именно этот процесс часто приводил к неожиданным результатам.
Новая модель AI-поиска стремится уменьшить это "трение" – то есть все этапы, которые отнимают время и усилия. Но вместе с этим исчезает и часть опыта исследования информации.
Автор отмечает, что такое изменение может влиять на критическое мышление, ведь пользователь получает не набор источников, а уже готовый синтезированный ответ.
Почему эксперты говорят о "когнитивном упрощении"?
В материале упоминаются исследования, которые показывают риски чрезмерной зависимости от AI.
В частности, эксперименты исследователей из MIT Media Lab и Microsoft Research вместе с Carnegie Mellon University свидетельствуют: люди, которые чрезмерно полагаются на искусственный интеллект, чаще демонстрируют более низкий уровень критического мышления и хуже запоминают информацию.
Идея заключается в том, что когнитивные навыки работают как мышцы – если их не тренировать, они постепенно ослабевают.
В случае нового Google-подхода это означает, что пользователи все чаще будут делегировать AI:
- выбор информации;
- анализ альтернатив;
- принятие решений.
Что мы теряем вместе с "эффективностью"?
Еще одна ключевая тема – исчезновение случайных открытий в интернете.
Раньше пользователи часто находили неожиданные ресурсы, переходя между форумами, блогами и малоизвестными сайтами. Этот процесс создавал эффект "цифрового исследования", когда человек открывал больше, чем планировал.
AI-поиск, наоборот, стремится максимально точно отвечать на запрос и убирать лишнюю информацию. Но именно эта "лишняя информация" часто приводила к самым интересным открытиям.
Журналистка подчеркивает, что даже "трата времени" в интернете может быть важной частью опыта – оно формирует любопытство и помогает лучше понимать контекст.
Риск для открытого интернета
Отдельное беспокойство вызывает влияние AI на саму экосистему веба.
Google уже использует AI-обзоры, которые показывают короткие ответы прямо в поиске. Это уменьшает количество переходов на сайты-источники.
В долгосрочной перспективе это может повлиять на:
- доходы медиа и блогов;
- мотивацию создавать контент;
- разнообразие интернет-ресурсов.
Возникает парадокс: AI-системы учатся на открытом интернете, но одновременно могут уменьшать его активность.
Будущее поиска: помощь или замена мышления?
Новая стратегия Google выглядит как логичный шаг в сторону автоматизации цифровой жизни. Для многих пользователей это может означать более быстрые решения и меньше рутинных задач.
Но одновременно возникает вопрос: где грань между помощью и заменой мышления?
Если AI начинает не только находить информацию, но и отбирать ее, сравнивать и действовать вместо пользователя, то роль человека в этом процессе постепенно меняется.
И именно это изменение, по словам автора, может стать одной из важнейших трансформаций интернета за последние десятилетия.