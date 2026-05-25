Google превращает поиск в AI-ассистента – и это может изменить то, как мы думаем

Google представила новую концепцию поиска на базе искусственного интеллекта, которая меняет сам процесс взаимодействия с информацией. Это вызывает дискуссии о будущем интернета, критического мышления и открытой сети.

Во время конференции Google I/O 2026 компания Google представила масштабное обновление поисковой системы, которое фактически превращает классический поиск на AI-ассистента. Новая концепция базируется на глубокой интеграции Gemini, которая теперь не просто помогает находить информацию, а постепенно берет на себя часть решений пользователя. Система может анализировать запросы, сравнивать варианты, отслеживать изменения в реальном времени и даже выполнять действия от имени человека. Об этом пишет Techradar.

Как Google меняет саму идею поиска в интернете?

Журналистка Бекка Кэдди обращает внимание на то, что изменения Google могут повлиять не только на технологии, но и на сам способ мышления пользователей. Ранее поиск в интернете требовал активного участия человека: сравнение источников, чтения различных мнений, проверки фактов и даже случайных открытий. Именно этот процесс часто приводил к неожиданным результатам.

Новая модель AI-поиска стремится уменьшить это "трение" – то есть все этапы, которые отнимают время и усилия. Но вместе с этим исчезает и часть опыта исследования информации.

Автор отмечает, что такое изменение может влиять на критическое мышление, ведь пользователь получает не набор источников, а уже готовый синтезированный ответ.

Почему эксперты говорят о "когнитивном упрощении"?

В материале упоминаются исследования, которые показывают риски чрезмерной зависимости от AI.

В частности, эксперименты исследователей из MIT Media Lab и Microsoft Research вместе с Carnegie Mellon University свидетельствуют: люди, которые чрезмерно полагаются на искусственный интеллект, чаще демонстрируют более низкий уровень критического мышления и хуже запоминают информацию.

Идея заключается в том, что когнитивные навыки работают как мышцы – если их не тренировать, они постепенно ослабевают.

В случае нового Google-подхода это означает, что пользователи все чаще будут делегировать AI:

выбор информации;

анализ альтернатив;

принятие решений.

Что мы теряем вместе с "эффективностью"?

Еще одна ключевая тема – исчезновение случайных открытий в интернете.

Раньше пользователи часто находили неожиданные ресурсы, переходя между форумами, блогами и малоизвестными сайтами. Этот процесс создавал эффект "цифрового исследования", когда человек открывал больше, чем планировал.

AI-поиск, наоборот, стремится максимально точно отвечать на запрос и убирать лишнюю информацию. Но именно эта "лишняя информация" часто приводила к самым интересным открытиям.

Журналистка подчеркивает, что даже "трата времени" в интернете может быть важной частью опыта – оно формирует любопытство и помогает лучше понимать контекст.

Риск для открытого интернета

Отдельное беспокойство вызывает влияние AI на саму экосистему веба.

Google уже использует AI-обзоры, которые показывают короткие ответы прямо в поиске. Это уменьшает количество переходов на сайты-источники.

В долгосрочной перспективе это может повлиять на:

доходы медиа и блогов;

мотивацию создавать контент;

разнообразие интернет-ресурсов.

Возникает парадокс: AI-системы учатся на открытом интернете, но одновременно могут уменьшать его активность.

Будущее поиска: помощь или замена мышления?

Новая стратегия Google выглядит как логичный шаг в сторону автоматизации цифровой жизни. Для многих пользователей это может означать более быстрые решения и меньше рутинных задач.

Но одновременно возникает вопрос: где грань между помощью и заменой мышления?

Если AI начинает не только находить информацию, но и отбирать ее, сравнивать и действовать вместо пользователя, то роль человека в этом процессе постепенно меняется.

И именно это изменение, по словам автора, может стать одной из важнейших трансформаций интернета за последние десятилетия.