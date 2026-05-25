Під час конференції Google I/O 2026 компанія Google представила масштабне оновлення пошукової системи, яке фактично перетворює класичний пошук на AI-асистента. Нова концепція базується на глибокій інтеграції Gemini, яка тепер не просто допомагає знаходити інформацію, а поступово бере на себе частину рішень користувача. Система може аналізувати запити, порівнювати варіанти, відстежувати зміни в реальному часі та навіть виконувати дії від імені людини. Про це пише Techradar.

Дивіться також AI-чатботи легко обманути – дослідження показало, як швидко вони поширюють фейки

Як Google змінює саму ідею пошуку в інтернеті?

Журналістка Бекка Кедді звертає увагу на те, що зміни Google можуть вплинути не лише на технології, а й на сам спосіб мислення користувачів. Раніше пошук в інтернеті вимагав активної участі людини: порівняння джерел, читання різних думок, перевірки фактів і навіть випадкових відкриттів. Саме цей процес часто приводив до несподіваних результатів.

Нова модель AI-пошуку прагне зменшити цю "тертя" – тобто всі етапи, які забирають час і зусилля. Але разом із цим зникає і частина досвіду дослідження інформації.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Авторка зазначає, що така зміна може впливати на критичне мислення, адже користувач отримує не набір джерел, а вже готову синтезовану відповідь.

Чому експерти говорять про "когнітивне спрощення"?

У матеріалі згадуються дослідження, які показують ризики надмірної залежності від AI.

Зокрема, експерименти дослідників з MIT Media Lab та Microsoft Research разом із Carnegie Mellon University свідчать: люди, які надмірно покладаються на штучний інтелект, частіше демонструють нижчий рівень критичного мислення та гірше запам’ятовують інформацію.

Ідея полягає в тому, що когнітивні навички працюють як м’язи – якщо їх не тренувати, вони поступово слабшають.

У випадку нового Google-підходу це означає, що користувачі дедалі частіше делегуватимуть AI:

вибір інформації;

аналіз альтернатив;

прийняття рішень.

Що ми втрачаємо разом із "ефективністю"?

Ще одна ключова тема – зникнення випадкових відкриттів в інтернеті.

Раніше користувачі часто знаходили несподівані ресурси, переходячи між форумами, блогами та маловідомими сайтами. Цей процес створював ефект "цифрового дослідження", коли людина відкривала більше, ніж планувала.

AI-пошук, навпаки, прагне максимально точно відповідати на запит і прибирати зайву інформацію. Але саме ця "зайва інформація" часто приводила до найцікавіших відкриттів.

Журналістка підкреслює, що навіть "марнування часу" в інтернеті може бути важливою частиною досвіду – воно формує цікавість і допомагає краще розуміти контекст.

Ризик для відкритого інтернету

Окреме занепокоєння викликає вплив AI на саму екосистему вебу.

Google вже використовує AI-огляди, які показують короткі відповіді прямо в пошуку. Це зменшує кількість переходів на сайти-джерела.

У довгостроковій перспективі це може вплинути на:

доходи медіа та блогів;

мотивацію створювати контент;

різноманітність інтернет-ресурсів.

Виникає парадокс: AI-системи навчаються на відкритому інтернеті, але одночасно можуть зменшувати його активність.

Майбутнє пошуку: допомога чи заміна мислення?

Нова стратегія Google виглядає як логічний крок у бік автоматизації цифрового життя. Для багатьох користувачів це може означати швидші рішення і менше рутинних завдань.

Але одночасно виникає питання: де межа між допомогою і заміною мислення?

Якщо AI починає не лише знаходити інформацію, а й відбирати її, порівнювати і діяти замість користувача, то роль людини в цьому процесі поступово змінюється.

І саме ця зміна, за словами автора, може стати однією з найважливіших трансформацій інтернету за останні десятиліття.