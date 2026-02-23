Google ограничивает аккаунты с самыми дорогими ИИ-тарифами за использование OpenClaw

Пользователь Google AI Ultra сообщил о внезапном ограничении своего аккаунта без всяких предупреждений. По его словам, это произошло после подключения моделей Gemini через стороннюю интеграцию OpenClaw. Уже три дня он не может получить объяснения от службы поддержки.

На форуме Google пользователь под ником Aminreza_Khoshbahar заявил, что его аккаунт в сервисе Google AI Ultra был ограничен без предварительных сообщений или оговорок о возможном нарушении правил. Об этом сообщает Hacker news.

Смотрите также Google выпустила самую умную версию Gemini – что умеет обновленная модель

Почему ограничили аккаунт после интеграции через OpenClaw?

По его словам, ограничение длится уже три дня. Никаких уведомлений о причине блокировки он не получал. Единственное изменение в работе аккаунта перед инцидентом – подключение моделей Gemini через OAuth-интеграцию сервиса OpenClaw.

Пользователь предполагает, что именно сторонняя интеграция могла стать причиной ограничения. В то же время он отмечает: если проблема заключается во взаимодействии с третьими сервисами, платформа могла бы просто заблокировать саму интеграцию, а не полностью ограничивать доступ к платному аккаунту.

Как пишет implicator.ai, подписка на Google AI Ultra стоит 249 долларов в месяц, и автор сообщения считает, что при такой стоимости клиенты должны получать оперативную коммуникацию относительно возможных нарушений или технических проблем. Он уже обратился в службу поддержки по электронной почте, однако ответа пока не получил.

Отдельно он обратил внимание на то, что доступ к поддержке через GCC предусматривает дополнительную оплату. По его мнению, это выглядит несправедливо учитывая уже оплаченную стоимость подписки.

Ситуация остается нерешенной, а пользователь ожидает объяснения причин ограничения и восстановления полного доступа к сервису.