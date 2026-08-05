Конец эпохи: в Google официально назвали дату "смерти" своего легендарного помощника

Google готовится к масштабному обновлению, которое навсегда изменит взаимодействие пользователей с их гаджетами. Уже в сентябре популярный голосовой сервис Assistant уйдет в историю, уступив место более современному искусственному интеллекту Gemini.

Почему Google закрывает сервис

Технологический гигант официально подтвердил, что начнет прекращать работу Google Assistant на смартфонах и планшетах уже 4 сентября 2026 года. Этот процесс будет происходить постепенно в течение нескольких недель, чтобы охватить всех пользователей по всему миру. Новый этап в развитии мобильной экосистемы станет частью глобальной стратегии по переходу на технологии искусственного интеллекта, пишет Android Authority.

Изменения коснутся не только телефонов. Под "сокращение" попали смарт-часы на Wear OS, наушники и даже автомобили, которые используют систему Android Auto через мобильные устройства.

Gemini – наш ИИ-помощник следующего поколения – теперь становится основным интерфейсом на Android,

– прокомментировали представители Google в письме к пользователям.

После того как обновление дойдет до конкретного гаджета, вернуться к старому помощнику станет невозможно. Команда "Hey Google" или длительное нажатие кнопки питания теперь будут запускать исключительно Gemini, который обещает лучше понимать естественную речь и выполнять более сложные задачи.

Кого изменения не коснутся и какие есть исключения

Несмотря на то, что отключение сервиса изначально планировалось еще на конец 2025 года, разработчики решили дать пользователям больше времени на адаптацию. Однако теперь мобильная миграция вступает в финальную фазу.

Мы стремимся обеспечить плавный переход и уверены, что Gemini предложит вам еще больше возможностей и помощи,

– добавила команда разработчиков.

Интересно, что нововведения пока не затронут системы Google TV, домашние колонки и умные дисплеи Google Home, хотя Gemini со временем появится и там. Также Google Assistant продолжит функционировать в автомобилях со встроенной системой Google built-in даже после 4 сентября 2026 года.

Если устройство не соответствует минимальным техническим требованиям нового искусственного интеллекта или пользователь находится в регионе, где Gemini еще официально не запущен, старый ассистент будет работать некоторое время. Однако полное сворачивание проекта Assistant остается делом ближайшего будущего.