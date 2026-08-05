Чому Google закриває сервіс

Технологічний гігант офіційно підтвердив, що почне припиняти роботу Google Assistant на смартфонах і планшетах уже 4 вересня 2026 року. Цей процес відбуватиметься поступово протягом кількох тижнів, щоб охопити всіх користувачів у світі. Новий етап у розвитку мобільної екосистеми стане частиною глобальної стратегії з переходу на технології штучного інтелекту, пише Android Authority.

Зміни торкнуться не лише телефонів. Під "скорочення" потрапили смарт-годинники на Wear OS, навушники та навіть автомобілі, які використовують систему Android Auto через мобільні пристрої.

Gemini – наш ШІ-помічник наступного покоління – тепер стає основним інтерфейсом на Android,

– прокоментували представники Google у листі до користувачів.

Після того, як оновлення дійде до конкретного гаджета, повернутися до старого асистента стане неможливо. Команда "Hey Google" або тривале натискання кнопки живлення тепер запускатимуть виключно Gemini, який обіцяє краще розуміти природну мову та виконувати складніші завдання.

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Кого зміни не торкнуться і які є винятки

Попри те, що відключення сервісу спочатку планували ще на кінець 2025 року, розробники вирішили дати користувачам більше часу на адаптацію. Однак тепер мобільна міграція входить у фінальну фазу.

Ми прагнемо забезпечити плавний перехід і впевнені, що Gemini запропонує вам ще більше можливостей та допомоги,

– додала команда розробників.

Цікаво, що нововведення поки не зачеплять системи Google TV, домашні колонки та розумні дисплеї Google Home, хоча Gemini теж з'явиться там згодом. Також Google Assistant продовжить функціонувати в автомобілях із вбудованою системою Google built-in навіть після 4 вересня 2026 року.

Якщо пристрій не відповідає мінімальним технічним вимогам нового штучного інтелекту або користувач перебуває в регіоні, де Gemini ще офіційно не запустили, старий асистент працюватиме деякий час. Проте повне згортання проєкту Assistant залишається справою найближчого майбутнього.