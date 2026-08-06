Google меняет руководство DeepMind на фоне новой волны борьбы за искусственный интеллект

Google проводит одну из самых масштабных кадровых перестановок в своем подразделении искусственного интеллекта за последние годы. Эти изменения происходят в тот момент, когда конкуренция на рынке только усиливается, а компания сталкивается с новыми вызовами.

Google объявила о масштабных кадровых изменениях в своем исследовательском подразделении DeepMind. Соучредитель компании Демис Гассабис покидает пост генерального директора Google DeepMind, который занимал в последние годы, и переходит на новые стратегические должности. В то же время сразу несколько ведущих инженеров покидают корпорацию, чтобы основать собственный стартап. Об этом пишет The Guardian.

Почему Google меняет руководство DeepMind?

Кадровые перестановки происходят на фоне обострения конкуренции между крупнейшими разработчиками искусственного интеллекта. Часть инвесторов опасается, что Google постепенно теряет преимущество перед конкурентами, в частности OpenAI и Anthropic, которые в последнее время активно привлекают специалистов компании и демонстрируют быстрый прогресс в создании агентов для программирования.

50-летний Демис Гассабис, родившийся в Лондоне, основал DeepMind в 2010 году. Уже через четыре года компанию приобрела Google примерно за 400 миллионов фунтов стерлингов. Именно под его руководством DeepMind стала одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Особую популярность компания приобрела благодаря модели AlphaFold, которая позволила совершить прорыв в прогнозировании и проектировании структуры белков. Именно за эту работу Гассабис стал лауреатом Нобелевской премии по химии в 2024 году.

Теперь он покидает оперативное управление Google DeepMind. В дальнейшем Гассабис станет председателем DeepMind, а также займет вновь созданную должность главного научного сотрудника Alphabet – материнской компании Google. Кроме того, он сохранит должность генерального директора компании Isomorphic Labs, которая занимается разработкой лекарственных препаратов и была создана на основе технологий DeepMind.

Новым руководителем Google DeepMind станет нынешний технический директор Корай Кавукчуоглу, который будет работать в статусе старшего вице-президента.

Объясняя свое решение, Гассабис заявил, что хочет сосредоточиться на стратегических вопросах развития искусственного интеллекта.

"Я решил, что сейчас настал подходящий момент передать повседневные операционные обязанности в GDM, чтобы иметь время и возможность сосредоточиться на более широкой картине и максимально повлиять на то, что нас ждет впереди", – сказал он.

ИИ общего назначения становится все ближе

Гассабис также отметил, что создание искусственного интеллекта общего назначения (AGI), который теоретически сможет выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека, уже кажется весьма близкой перспективой.

По его словам, важнейшая задача – обеспечить, чтобы появление таких систем принесло пользу человечеству. В прошлом месяце глава DeepMind также призвал США создать международный орган по надзору за самыми мощными моделями искусственного интеллекта.

В своем посте на платформе Substack он написал:

"Что мы сделаем сейчас вместе, определит, как будет развиваться следующий этап цивилизации. Если мы безопасно внедрим AGI в мир, то сможем начать новую золотую эпоху научных открытий и прогресса и обеспечить человечеству чрезвычайно светлое будущее".

Google теряет еще двух ведущих разработчиков

Одновременно со сменой руководства Google сообщила о уходе еще нескольких ключевых специалистов, работавших над моделью Gemini.

Среди них – один из самых известных инженеров компании Джефф Дин, а также Санджай Гемават. Оба покидают Google, чтобы создать собственный стартап Discovery Loop.

Новая компания планирует заниматься исследованиями в сферах машинного обучения, науки и инженерии, сосредоточившись на создании новых технологических прорывов.

Кадровые изменения происходят в сложный для Google период. В последнее время OpenAI и Anthropic переманили к себе нескольких ведущих специалистов Google в сфере искусственного интеллекта. Обе компании также добились заметного прогресса в создании агентов для написания программного кода, что стало одним из самых динамичных направлений развития современного ИИ.

Рынок негативно отреагировал на новости о кадровых изменениях. Акции Alphabet, рыночная стоимость которой составляет около 4,4 триллиона долларов, по итогам торговой сессии упали примерно на 4%.