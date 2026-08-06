Google оголосила про масштабні кадрові зміни у своєму дослідницькому підрозділі DeepMind. Співзасновник компанії Деміс Гассабіс залишає посаду генерального директора Google DeepMind, яку обіймав останні роки, та переходить на нові стратегічні ролі. Водночас одразу кілька провідних інженерів залишають корпорацію, щоб заснувати власний стартап. Про це пише The Guardian.

Чому Google змінює керівництво DeepMind?

Кадрові перестановки відбуваються на тлі загострення конкуренції між найбільшими розробниками штучного інтелекту. Частина інвесторів побоюється, що Google поступово втрачає перевагу перед конкурентами, зокрема OpenAI та Anthropic, які останнім часом активно залучають фахівців компанії та демонструють швидкий прогрес у створенні агентів для програмування.

50-річний Деміс Гассабіс, який народився в Лондоні, заснував DeepMind у 2010 році. Уже через чотири роки компанію придбала Google приблизно за 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме під його керівництвом DeepMind стала одним із світових лідерів у сфері штучного інтелекту.

Особливої популярності компанія набула завдяки моделі AlphaFold, яка дозволила здійснити прорив у прогнозуванні та проєктуванні структури білків. Саме за цю роботу Гассабіс став лауреатом Нобелівської премії з хімії у 2024 році.

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Тепер він залишає оперативне управління Google DeepMind. Надалі Гассабіс стане головою DeepMind, а також обійме новостворену посаду головного науковця Alphabet – материнської компанії Google. Крім того, він збереже посаду генерального директора компанії Isomorphic Labs, яка займається розробкою лікарських препаратів і була створена на основі технологій DeepMind.

Новим керівником Google DeepMind стане нинішній технічний директор Корай Кавукчуоглу, який працюватиме у статусі старшого віцепрезидента.

Пояснюючи своє рішення, Гассабіс заявив, що хоче зосередитися на стратегічних питаннях розвитку штучного інтелекту.

"Я вирішив, що зараз настав правильний момент передати щоденні операційні обов'язки в GDM, щоб мати час і можливість зосередитися на ширшій картині та максимально вплинути на те, що чекає нас попереду", – сказав він.

ШІ загального призначення дедалі ближче

Гассабіс також зазначив, що створення штучного інтелекту загального призначення (AGI), який теоретично зможе виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні людини, вже здається дуже близькою перспективою.

За його словами, найважливішим завданням є забезпечити, щоб поява таких систем принесла користь людству. Минулого місяця керівник DeepMind також виступив із закликом до США створити міжнародний орган нагляду за найпотужнішими моделями штучного інтелекту.

У своєму дописі на платформі Substack він написав:

"Те, що ми зробимо зараз разом, визначить, як розвиватиметься наступний етап цивілізації. Якщо ми безпечно введемо AGI у світ, то зможемо розпочати нову золоту епоху наукових відкриттів і прогресу та забезпечити людству надзвичайно світле майбутнє."

Google втрачає ще двох провідних розробників

Одночасно зі зміною керівництва Google повідомила про відхід ще кількох ключових спеціалістів, які працювали над моделлю Gemini.

Серед них – один із найвідоміших інженерів компанії Джефф Дін, а також Санджай Гемават. Обидва залишають Google, щоб створити власний стартап Discovery Loop.

Нова компанія планує займатися дослідженнями у сферах машинного навчання, науки та інженерії, зосередившись на створенні нових технологічних проривів.

Кадрові зміни відбуваються у складний для Google період. Останнім часом OpenAI та Anthropic переманили до себе кількох провідних спеціалістів Google у сфері штучного інтелекту. Обидві компанії також досягли помітного прогресу у створенні агентів для написання програмного коду, що стало одним із найдинамічніших напрямків розвитку сучасного ШІ.

Ринок негативно відреагував на новини про кадрові зміни. Акції Alphabet, ринкова вартість якої становить близько 4,4 трильйона доларів, за підсумками торгової сесії впали приблизно на 4%.