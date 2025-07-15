В Google Discover появятся ИИ-обзоры и это новый серьезный вызов для новостных сайтов

Google начал тестирование ИИ–подитогов в своем приложении Discover, что вызывает беспокойство среди цифровых издателей новостей. Эта функция заменяет традиционные заголовки на сгенерированные искусственным интеллектом итоги, которые могут уменьшить количество переходов на сайты.

Как ИИ в Google Discover изменит ситуацию для издателей?

Пока экспериментальная функция приложения Discover, доступном на iOS и Android, будет отображать итоги вместо привычных заголовков от отдельных изданий. Пользователи будут видеть логотипы нескольких новостных источников в верхнем левом углу и короткий итог, созданный искусственным интеллектом (ИИ), рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Приложение предупреждает, что такие самари генерируются ИИ, который "может ошибаться". Сейчас эта функция появляется не для всех новостей, что свидетельствует о ее тестовой стадии.

Кроме итогов, Google экспериментирует с другими форматами отображения новостей в Discover. Например, некоторые истории сопровождаются короткими тезисами под заголовком или группируются с подобными материалами. Так, новость о решении президента Трампа по Украине может содержать ссылки на другие связанные события и даже дополняться ключевыми пунктами содержания.

Почему издатели встревожены нововведениями Google?

Последние действия Google приводят к беспокойству издателей – они переживают из-за падения трафика на их сайты. С появлением таких функций, как ИИ-обзоры (AI Overviews) и ИИ-режим в Google, пользователям больше не нужно переходить на вебсайты, чтобы получить ответы на свои запросы – информация предоставляется непосредственно в поисковой выдаче или в формате чат-бота. Подобные тенденции наблюдаются и в других ИИ-приложениях, таких как ChatGPT или Perplexity.

По данным компании Similarweb, мировой поисковый трафик в июне снизился на 15% по сравнению с прошлым годом. Также выросла доля поисковых запросов новостей, которые не приводят к переходам на сайты – с 56% в мае 2024 года до почти 69% в мае 2025 года после запуска ИИ-обзоров. Органический трафик также упал с более 2,3 миллиарда посещений на пике в середине 2024 года до менее чем 1,7 миллиарда.

Google Discover до сих пор оставался источником кликов для многих издателей, даже когда трафик с поиска Google уменьшался. Однако широкое внедрение ИИ-итогов может изменить эту ситуацию. Чтобы поддержать издателей, Google запустил инструмент Offerwall, который позволяет зарабатывать через микроплатежи, опросы, подписку на рассылки или просмотр рекламы. Однако для многих медиа эти решения появились слишком поздно, ведь падение трафика уже стало значительным.