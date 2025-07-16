Як ШІ у Google Discover змінить ситуацію для видавців?

Поки що експериментальна функція додатку Discover, доступному на iOS та Android, форомуватиме підсумки замість звичних заголовків від окремих видань. Користувачі бачитимуть логотипи кількох новинних джерел у верхньому лівому куті та короткий підсумок, створений штучним інтелектом (ШІ), розповідає 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Додаток попереджає, що такі самарі генеруються ШІ, який "може помилятися". Наразі ця функція з'являється не для всіх новин, що свідчить про її тестову стадію.

Окрім підсумків, Google експериментує з іншими форматами відображення новин у Discover. Наприклад, деякі історії супроводжуються короткими тезами під заголовком або групуються з подібними матеріалами. Так, новина про рішення президента Трампа щодо України може містити посилання на інші пов'язані події і навіть доповнюєватися ключовими пунктами змісту.

Чому видавці стривоженні нововведеннями Google?

Останні дії Google призводять до занепокоєння видавців – вони переймаються через падіння трафіку на їхні сайти. З появою таких функцій, як ШІ-огляди (AI Overviews) та ШІ-режим у Google, користувачам більше не потрібно переходити на вебсайти, щоб отримати відповіді на свої запити – інформація надається безпосередньо у пошуковій видачі чи у форматі чат-бота. Подібні тенденції спостерігаються і в інших ШІ-додатках, таких як ChatGPT чи Perplexity.

За даними компанії Similarweb, світовий пошуковий трафік у червні знизився на 15% порівняно з минулим роком. Також зросла частка пошукових запитів новин, які не призводять до переходів на сайти – з 56% у травні 2024 року до майже 69% у травні 2025 року після запуску ШІ-оглядів. Органічний трафік також впав із понад 2,3 мільярда відвідувань на піку в середині 2024 року до менш ніж 1,7 мільярда.

Google Discover досі залишався джерелом кліків для багатьох видавців, навіть коли трафік із пошуку Google зменшувався. Однак широке впровадження ШІ-підсумків може змінити цю ситуацію. Щоб підтримати видавців, Google запустив інструмент Offerwall, який дозволяє заробляти через мікроплатежі, опитування, підписку на розсилки чи перегляд реклами. Проте для багатьох медіа ці рішення з'явилися запізно, адже падіння трафіку вже стало значним.