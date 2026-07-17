Следующая модель Gemini задержится из-за проблем с кодом

Google сталкивается с серьезными трудностями при разработке своей передовой модели Gemini 3.5 Pro. Несмотря на громкие анонсы, запуск нейросети пришлось отложить на несколько месяцев из-за неудовлетворительных результатов при написании программного кода.

Проблема с разработкой

Согласно данным инсайдеров, корпорация существенно отклонилась от графика. Хотя облегченные версии Gemini 3.5 Flash и Flash-Lite уже вышли в свет, профессиональная версия 3.5 Pro до сих пор находится на стадии тестирования. Сейчас пользователям доступна только предыдущая версия – Gemini 3.1 Pro. Об этом пишет издание Neowin.

Главной причиной задержки стало стремление разработчиков существенно улучшить навыки модели в программировании. Специалисты Google обновили данные для обучения, надеясь на прорыв, но результаты оказались неутешительными.

Это создает дополнительное давление на компанию, поскольку OpenAI и Meta уже выпустили свои модели, демонстрирующие лучшие показатели в сфере программирования.

Мы быстро выпускаем широкий спектр моделей, сохраняя их высокую экономическую эффективность для клиентов,

– прокомментировали ситуацию представители компании Google в комментарии для Bloomberg.

Вопрос целесообразности и конкуренция

Для Google это не просто техническая заминка, а серьезный вызов для бизнес-модели. Компания инвестировала миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта и теперь должна продемонстрировать способность монетизировать эти усилия.

Платные пользователи, видя успехи конкурентов, начинают задавать логичный вопрос: почему платить за Gemini, если другие сервисы предлагают лучшие возможности? На фоне задержек риск того, что клиенты начнут массово переходить к конкурентам, растет с каждым днем.

Сейчас мы тестируем 3.5 Pro, обновленную модель Flash и другие варианты совместно с партнерами, а также плодотворно сотрудничаем с правительством США по вопросам тестирования моделей и более широких рамок их использования,

– добавил представитель Google.

Ситуация напоминает события прошлых лет, когда Google уже оказывалась в роли догоняющей стороны. Пока OpenAI стремительно захватывала рынок с ChatGPT, поисковый гигант экспериментировал с названиями своих продуктов – от PaLM до Bard и, в конечном итоге, до Gemini. Теперь компании снова предстоит доказать свою способность конкурировать в сегменте самых сложных вычислительных задач.