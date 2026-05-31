Эти 5 функций оправдывают цену подписки на Gemini от Google

Экосистема искусственного интеллекта Google постоянно развивается, предлагая пользователям все лучшие инструменты для работы и творчества. Платные тарифные планы обещают значительное расширение возможностей по сравнению с базовой версией, что заставляет задуматься о целесообразности перехода на премиум-уровень. Но действительно ли оно вам нужно? Разбираемся.

Что вы получаете с подпиской?

Сегодня на рынке представлено множество инструментов искусственного интеллекта, в которых можно буквально потеряться. Google предлагает четкую структуру подписок: кроме бесплатного уровня, существуют три варианта для продвинутых пользователей. Это план Google AI Plus за 225 гривен в месяц, Google AI Pro за 910 гривен и Google AI Ultra за 4600 гривен, пишет 24 Канал.

План Ultra ориентирован на разработчиков, компании и профессионалов, тогда как для обычного пользователя наиболее актуальны AI Plus и AI Pro. Вот пять основных причин, почему они могут стать выгодной инвестицией:

Расширенный доступ к самым современным моделям

Пользователи могут выбирать между различными версиями интеллекта: 3.5 Flash, 3.1 Flash-Lite, 3.5 Thinking и 3.1 Pro. Основная разница заключается в лимитах использования. Например, подписка AI Plus удваивает лимиты бесплатного плана, AI Pro увеличивает их в четыре раза, а план Ultra предоставляет в 20 раз больше возможностей для запросов.

Кроме того, платные аккаунты позволяют использовать режим "Thinking" в расширенном формате для решения сложных логических задач.

Глубокое исследование тем (Deep Research)

Этот инструмент предназначен для проработки сложных вопросов. Система анализирует множество веб-сайтов и источников, после чего формирует подробный отчет. В бесплатной версии доступ к этой функции строго ограничен, тогда как подписчики могут обращаться к ней гораздо чаще, в зависимости от выбранного тарифа.

Усовершенствованная генерация изображений с Nano Banana 2

Gemini использует модель Nano Banana 2 для создания рисунков, фотографий и диаграмм по текстовому описанию. Платные планы предлагают доступ к версии Nano Banana Pro, которая является более эффективной в визуализации сложных запросов, и значительно увеличивают количество изображений, которые можно сгенерировать в течение суток.

Создание профессионального видео через Gemini Omni

Новая модель Gemini Omni заменила предыдущую разработку Veo. Она позволяет создавать полноценные видео с музыкой, диалогами и специальными эффектами, используя только текст, фото или даже живую видеозапись.

Доступ к Omni требует специальных кредитов Google Flow: владельцы AI Plus получают 200 кредитов, а AI Pro – 1 000. Это открывает возможности для создания виртуальных миров и редактирования контента непосредственно через чат с ИИ.

Бонус в виде YouTube Premium

Одним из самых новых преимуществ является включение подписки на YouTube в пакет услуг, пишет PCMag. План AI Pro за 20 долларов включает YouTube Premium Lite (обычная цена которого составляет 8,99 доллара), а планы Ultra предоставляют полный индивидуальный YouTube Premium, который отдельно стоит 15,99 доллара в месяц. Это позволяет избавиться от рекламы и получить дополнительные преимущества при просмотре видео.

Что же выбрать?

Выбирая между планами, стоит начинать с самого дешевого AI Plus, чтобы для начала понять, нужно ли вам это вообще. Если же ежедневных лимитов станет мало, перейти на AI Pro можно в любой момент, поскольку подписки оформляются на месяц.