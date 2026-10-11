Google заменяет Gems на Skills в Gemini: как их настроить и использовать
Компания Google решила окончательно отказаться от персонализированных помощников Gems в сервисе Gemini. На смену им пришел новый инструмент под названием Skills, который позволяет вызывать необходимые функции непосредственно внутри любого диалога.
Почему Gems потерпели неудачу и как работает новый подход
Инструмент Gems появился еще в середине 2024 года и должен был стать аналогом отдельных мини-приложений со своим характером и задачами. Чат-боты помогали пользователям готовить еду, изучать языки или писать программный код, пишет 24 Канал.
Однако главный недостаток заключался в том, что каждый такой помощник существовал у разработчиков как отдельный изолированный диалог на боковой панели. Для выполнения каждой новой задачи пользователям приходилось искать и открывать отдельный чат, что оказалось неудобным. Из-за этого большинство людей быстро забыло о существовании этого нововведения.
Главные преимущества Skills
Разработчики создали Skills как универсальные команды, которые работают в любом активном чате. Теперь пользователям не нужно переключаться между окнами, поскольку инструмент использует контекст и данные текущего диалога.
Главной особенностью новой системы стала возможность объединять несколько навыков в единую цепочку автоматизации. Например, первый навык собирает нужную информацию, второй формирует краткий отчет в стиле автора, а третий отправляет готовый документ коллегам по электронной почте или создает файл в сервисе Google Docs.
Например, вы можете использовать специальные навыки для проверки собственных черновиков с помощью одной команды, которую заранее настраиваете нужным образом, либо переписывать тексты по определенным критериям, либо готовиться к рабочим встречам с использованием данных из календарей, сокращать длинные переписки в Slack до краткого резюме и т. д.
Как настроить собственные навыки
Пользователи могут создать новый навык с помощью простого текстового или голосового запроса непосредственно в чате Gemini. Также разработчики предусмотрели специальное меню в настройках, где можно вручную указать название, краткое описание и подробные инструкции. Затем для вызова созданного инструмента в поле ввода запроса достаточно поставить символ косой черты.
Полное руководство по настройке:
- На данный момент функция Skills не вынесена в главное меню. Поэтому для доступа зайдите в раздел "Gem-боты" на левой боковой панели. Вверху вы увидите сообщение о том, что "Gem-боты станут навыками".
- Нажмите кнопку "Создать навыки".
- Вы увидите два варианта: "Создать с помощью Gemini" и "Создать вручную". Также можно загрузить готовый навык из файла.
- Когда вы нажмете "Создать с помощью Gemini", вы перейдете в диалоговое окно, где нужно простым текстом описать, что вы хотите получить от навыка.
- Если вы нажмете "Создать вручную", вас попросят указать уникальное название навыка с дефисами, которое будет отображаться в окне ввода запросов.
- Укажите название, описание и инструкции (промпт).
- Сохраните.
- Теперь в диалоговом окне нажмите "/" и выберите из списка нужный навык.