Google готовит умные очки вместе с Gucci

Google может вернуться на рынок умных очков в партнерстве с Gucci. По данным Reuters, новое устройство с поддержкой искусственного интеллекта планируют представить уже в 2027 году.

Компания Google может предпринять новую попытку закрепиться на рынке смарт-очков, но на этот раз – с акцентом на стиль. По словам CEO Kering Luca de Meo, холдинг планирует выпустить AI-очки под брендом Gucci в сотрудничестве с Google. Ориентировочный запуск – 2027 год. Об этом пишет Digital trends.

Почему Google объединяется с модным брендом?

Если проект реализуют, Gucci станет одним из первых крупных люксовых брендов, что напрямую выйдет на рынок умных очков нового поколения. При этом сам продукт может появиться довольно быстро – уже в следующем году после анонса.

Причина такого партнерства выглядит очевидной: технологиям не хватает привлекательного дизайна. Смарт-очки до сих пор не стали массовым продуктом, в частности из-за внешнего вида. В Kering считают аксессуары, такие как очки и ювелирные изделия, перспективным направлением роста, и сотрудничество с Google хорошо вписывается в эту стратегию.

Как пишет The Verge, таким образом, новое устройство может стать ответом на конкуренцию со стороны Meta Ray-Ban Smart Glasses, которые Meta разрабатывает вместе с производителями оптики. В этом сегменте дизайн играет не меньшую роль, чем технологии.

Особенность будущих очков – в позиционировании. Если раньше подобные гаджеты ориентировались на энтузиастов, то сотрудничество с Gucci может изменить подход. Речь идет не только о функциональности, но и о премиальном виде, который сделает устройство более желанным для широкой аудитории. В то же время это может повлиять и на цену, сделав ее значительно выше.

Пока что деталей немного. Неизвестны технические характеристики, программные возможности или даже название продукта. Также непонятно, на чем сделают акцент – голосовом ассистенте, камере, переводе в реальном времени или других AI-функциях.

Это не первый опыт Gucci в сотрудничестве с технологическими компаниями. Ранее бренд уже работал с Oura над премиальным смарт-кольцом. Новый проект с Google может стать следующим шагом в сочетании моды и технологий.