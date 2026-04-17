Компанія Google може зробити нову спробу закріпитися на ринку смарт-окулярів, але цього разу – з акцентом на стиль. За словами CEO Kering Luca de Meo, холдинг планує випустити AI-окуляри під брендом Gucci у співпраці з Google. Орієнтовний запуск – 2027 рік. Про це пише Digital trends.

Чому Google об’єднується з модним брендом?

Якщо проєкт реалізують, Gucci стане одним із перших великих люксових брендів, що напряму вийде на ринок розумних окулярів нового покоління. При цьому сам продукт може з’явитися доволі швидко – вже наступного року після анонсу.

Причина такого партнерства виглядає очевидною: технологіям бракує привабливого дизайну. Смарт-окуляри досі не стали масовим продуктом, зокрема через зовнішній вигляд. У Kering вважають аксесуари, такі як окуляри та ювелірні вироби, перспективним напрямком зростання, і співпраця з Google добре вписується в цю стратегію.

Як пише The Verge, таким чином, новий пристрій може стати відповіддю на конкуренцію з боку Meta Ray-Ban Smart Glasses, які Meta розробляє разом із виробниками оптики. У цьому сегменті дизайн відіграє не меншу роль, ніж технології.

Особливість майбутніх окулярів – у позиціонуванні. Якщо раніше подібні гаджети орієнтувалися на ентузіастів, то співпраця з Gucci може змінити підхід. Йдеться не лише про функціональність, а й про преміальний вигляд, який зробить пристрій більш бажаним для широкої аудиторії. Водночас це може вплинути і на ціну, зробивши її значно вищою.

Поки що деталей небагато. Невідомі технічні характеристики, програмні можливості чи навіть назва продукту. Також незрозуміло, на чому зроблять акцент – голосовому асистенті, камері, перекладі в реальному часі чи інших AI-функціях.

Це не перший досвід Gucci у співпраці з технологічними компаніями. Раніше бренд уже працював із Oura над преміальним смарт-кільцем. Новий проєкт із Google може стати наступним кроком у поєднанні моди та технологій.