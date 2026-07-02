Google открыла доступ к данным Fitbit для ИИ – представлен новый инструмент Health CLI

Компания Google представила новый инструмент для разработчиков и опытных пользователей, который открывает беспрецедентный доступ к медицинским данным. Благодаря Google Health CLI информацию с фитнес-трекеров можно будет напрямую интегрировать с искусственным интеллектом для создания персонализированных сценариев автоматизации.

Google предоставила разработчикам и энтузиастам прямой доступ к медицинским данным пользователей. Новый инструмент Google Health CLI позволяет подключать искусственный интеллект к показателям фитнес-трекеров и создавать персонализированные сценарии автоматизации. Как сообщает портал Android Authority, запуск Google Health CLI состоялся на фоне масштабного обновления всей платформы.

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Что такое Google Health CLI и для кого он создан?

Google Health CLI разработан как для отдельных энтузиастов здорового образа жизни, которые хотят глубже анализировать свои показатели, так и для коммерческих разработчиков, создающих массовые приложения на базе Google Health API.

CLI (Command-Line Interface, или интерфейс командной строки) – это способ взаимодействия с компьютером с помощью текстовых команд в терминале вместо привычного щелчка мышью по иконкам. Это позволяет взаимодействовать с системой напрямую, что делает автоматизацию процессов гораздо быстрее и эффективнее.

Инструмент обеспечивает безопасное подключение к медицинским данным, хранящимся на платформе Google Health (в том числе и к тем, которые собирают устройства Fitbit). При условии предоставления соответствующих разрешений пользователи получают доступ к более чем 40 показателям здоровья и самочувствия, среди которых:

уровень активности;

качество сна;

частота сердечных сокращений;

показатель VO2 Max;

уровень восстановления организма.

Как работает интеграция с искусственным интеллектом?

Самая интересная особенность нового инструмента – возможность подключения к ИИ-агентам. Искусственный интеллект может глубоко анализировать собранные метрики и автоматизировать действия на их основе. Разработчики выделяют несколько ключевых сценариев автоматизации:

Синхронизация и мониторинг: возможность настроить ежедневную автоматическую выгрузку трендов сна и восстановления для оптимизации тренировочного процесса.

возможность настроить ежедневную автоматическую выгрузку трендов сна и восстановления для оптимизации тренировочного процесса. Умные уведомления: создание автоматизированных рабочих процессов, которые сопоставляют дневник питания с уровнем глюкозы в крови.

создание автоматизированных рабочих процессов, которые сопоставляют дневник питания с уровнем глюкозы в крови. Планирование активности: система может самостоятельно резервировать время в вашем календаре для тренировок, когда показатель восстановления организма высок.

Кроме того, полученные данные можно экспортировать в электронные таблицы или использовать для создания собственных кастомных дашбордов.

Для облегчения интеграции с искусственным интеллектом утилита поставляется с двумя готовыми базовыми навыками (starter skills), которые упрощают процесс первоначальной настройки и аутентификации. Пользователю достаточно просто направить своего ИИ-агента на файл инструкции README в репозитории, чтобы приступить к работе.

Как настроить Google Health CLI?

Процесс настройки занимает всего несколько минут, однако требует базовых навыков работы с терминалом:

Загрузите инструмент из официального репозитория Google на GitHub. Запустите команду настройки ghealth setup –instructions, которая запустит управляемую установку. Подключите данные Google Health, следуя подсказкам на экране. В ходе этого процесса необходимо создать проект в Google Cloud, предоставить необходимые разрешения и загрузить безопасные учетные данные.

После успешного подключения можно запрашивать метрики здоровья, экспортировать их в файлы форматов CSV или JSON, а также подключать CLI к инструментам автоматизации и ИИ.

Важно! Хотя Google Health CLI пока не предназначен для массового повседневного использования обычными пользователями, этот релиз является чрезвычайно важным сигналом для отрасли. Он демонстрирует стремление технологического гиганта сделать личные медицинские данные более доступными и полезными. В перспективе такие инструменты станут фундаментом для создания гиперперсонализированных медицинских ИИ-ассистентов, которые будут профилактически заботиться о нашем здоровье.