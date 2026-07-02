Google відкрила розробникам та ентузіастам прямий доступ до медичних даних користувачів. Новий інструмент Google Health CLI дозволяє підключати штучний інтелект до показників фітнес-трекерів і створювати персоналізовані сценарії автоматизації. Як повідомляє портал Android Authority, запуск Google Health CLI відбувся на тлі масштабного оновлення всієї платформи.

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Що таке Google Health CLI та для кого він створений?

Google Health CLI розробили як для індивідуальних ентузіастів здорового способу життя, які хочуть глибше аналізувати власні показники, так і для комерційних розробників, що створюють масові додатки на базі Google Health API.

CLI (Command-Line Interface, або інтерфейс командного рядка) – це спосіб взаємодії з комп'ютером за допомогою текстових команд у терміналі замість звичного клікання мишкою по іконках. Це дозволяє спілкуватися з системою напряму, що робить автоматизацію процесів набагато швидшою та ефективнішою.

Інструмент забезпечує безпечне підключення до медичних даних, що зберігаються на платформі Google Health (зокрема й тих, які збирають пристрої Fitbit). За умови надання відповідних дозволів, користувачі отримують доступ до понад 40 показників здоров'я та самопочуття, серед яких:

рівень активності;

якість сну;

частота серцевих скорочень;

показник VO2 Max;

рівень відновлення організму.

Як працює інтеграція зі штучним інтелектом?

Найцікавіша особливість нового інструменту – можливість підключення до ШІ-агентів. Штучний інтелект може глибоко аналізувати зібрані метрики та автоматизувати дії на їхній основі. Розробники виділяють кілька ключових сценаріїв автоматизації:

Синхронізація та моніторинг: можливість налаштувати щоденне автоматичне вивантаження трендів сну та відновлення для оптимізації тренувального процесу.

можливість налаштувати щоденне автоматичне вивантаження трендів сну та відновлення для оптимізації тренувального процесу. Розумні сповіщення: створення автоматизованих робочих процесів, які зіставляють журнал харчування з рівнем глюкози в крові.

створення автоматизованих робочих процесів, які зіставляють журнал харчування з рівнем глюкози в крові. Планування активностей: система може самостійно бронювати час у вашому календарі для тренування, коли показник відновлення організму є високим.

Крім того, отримані дані можна експортувати в електронні таблиці або використовувати для створення власних кастомних дашбордів.

Для полегшення інтеграції зі штучним інтелектом утиліта постачається з двома готовими базовими навичками (starter skills), які спрощують процес первинного налаштування та автентифікації. Користувачеві достатньо просто спрямувати свого ШІ-агента на файл інструкції README у репозиторії, щоб розпочати роботу.

Як налаштувати Google Health CLI?

Процес налаштування займає всього кілька хвилин, проте вимагає базових навичок роботи з терміналом:

Завантажте інструмент з офіційного репозиторію Google на GitHub. Запустіть команду налаштування ghealth setup --instructions, яка розпочне кероване встановлення. Підключіть дані Google Health за допомогою підказок на екрані. Під час цього процесу потрібно створити проєкт у Google Cloud, надати необхідні дозволи та завантажити безпечні облікові дані.

Після успішного з'єднання можна робити запити щодо метрик здоров'я, експортувати їх у файли форматів CSV або JSON, а також підключати CLI до інструментів автоматизації та ШІ.

Важливо! Хоча Google Health CLI наразі не призначений для масового повсякденного використання звичайними юзерами, цей реліз є надзвичайно важливим сигналом для індустрії. Він демонструє прагнення технологічного гіганта зробити персональні медичні дані більш доступними та корисними. У перспективі такі інструменти стануть фундаментом для створення гіперперсоналізованих медичних ШІ-асистентів, які превентивно дбатимуть про наше здоров'я.