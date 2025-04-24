Google I/O 2025: вот все самое интересное, что покажут на предстоящей конференции

Уже скоро Google проведет свою традиционную конференцию I/O для разработчиков. Это ежегодное событие в основном касается только программной части, хотя мы имеем случаи, когда компания анонсировала и аппаратные устройства. В этом материале рассказываем о самых интересных анонсах, которые могут прозвучать 20-21 мая.

Чего ждать

Нынешнее событие пройдет офлайн, но также будет транслироваться для всех в прямом эфире. Компания обещает обновления в Android, Chrome, Google Cloud, Google Play, Firebase, Gemini и Gemmaverse, веб-интерфейсе сервисов, Google Workspace и многочисленных других продуктах, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Обновленная фирменная философия дизайна Material 3 Expressive будет анонсирована и подробно описана как "будущее UX-дизайна Google". В ней будут представлены "эмоциональные шаблоны дизайна" и новые рекомендации. Поскольку I/O – это конференция для разработчиков, акцент в первую очередь будет делаться именно на них. Поэтому компания расскажет, как использовать новые паттерны эмоционального дизайна, чтобы повысить вовлеченность, удобство использования и желание пользоваться продуктом. "Мы расскажем об исследованиях, объясним новые рекомендации и поделимся файлами дизайна и альфа-кодом, чтобы вы могли начать экспериментировать", – пишет компания в своем анонсе.

будет анонсирована и подробно описана как "будущее UX-дизайна Google". В ней будут представлены "эмоциональные шаблоны дизайна" и новые рекомендации. Поскольку I/O – это конференция для разработчиков, акцент в первую очередь будет делаться именно на них. Поэтому компания расскажет, как использовать новые паттерны эмоционального дизайна, чтобы повысить вовлеченность, удобство использования и желание пользоваться продуктом. "Мы расскажем об исследованиях, объясним новые рекомендации и поделимся файлами дизайна и альфа-кодом, чтобы вы могли начать экспериментировать", – пишет компания в своем анонсе. Мы узнаем больше об Android XR , поскольку сборка операционной системы для устройств виртуальной и дополненной реальности Developer Preview перешла в бета-версию и станет доступной на этом мероприятии. Ожидается, что "публичный запуск Android XR состоится позже в этом году".

, поскольку сборка операционной системы для устройств виртуальной и дополненной реальности Developer Preview перешла в бета-версию и станет доступной на этом мероприятии. Ожидается, что "публичный запуск Android XR состоится позже в этом году". Google упоминает об Android 16 для телевизоров в рамках Google TV как о том, к чему разработчики могут также готовиться.

в рамках Google TV как о том, к чему разработчики могут также готовиться. Gemini приходит на автомобильные платформы Google . Вот как компания описывает то, чего следует ожидать: "Ознакомьтесь с Gemini в автомобиле, с безупречной навигацией и персонализированными развлечениями. Создавайте автомобильные приложения нового поколения для Android Auto, автомобилей со встроенным Google и Android Automotive OS, а также ознакомьтесь с новыми инструментами и обновлениями для упрощения разработки и распространения. Узнайте, как создавать захватывающие игры и видео, получайте обновления по уровням качества автомобильных приложений и ознакомьтесь с нашим видением библиотеки автомобильных приложений. Узнайте о программе Car Ready Mobile Apps для быстрого развертывания через Google Play".

. Вот как компания описывает то, чего следует ожидать: "Ознакомьтесь с Gemini в автомобиле, с безупречной навигацией и персонализированными развлечениями. Создавайте автомобильные приложения нового поколения для Android Auto, автомобилей со встроенным Google и Android Automotive OS, а также ознакомьтесь с новыми инструментами и обновлениями для упрощения разработки и распространения. Узнайте, как создавать захватывающие игры и видео, получайте обновления по уровням качества автомобильных приложений и ознакомьтесь с нашим видением библиотеки автомобильных приложений. Узнайте о программе Car Ready Mobile Apps для быстрого развертывания через Google Play". Google также расскажет об окнах на рабочем столе для Android, которые позволят "пользователям управлять несколькими задачами", расскажет о новейших функциях Google Pay и Google Wallet, покажет "новые функции, которые помогут вам увеличить продажи, снизить расходы, уменьшить риск мошенничества и расширить выбор способов оплаты".

Далее компания представит "новый набор генеративных AI API, которые используют возможности Gemini Nano", которые можно использовать для "обобщения, корректуры и переписывания текста, а также для создания описаний изображений". В анонсе говорится: "Мы обсудим обновления таких продуктов, как Talkback и Live Captions, поделимся лучшими практиками разработки более доступных приложений и рассмотрим изменения в API доступности в Android 16".

В браузере Chrome встроенные AI API можно будет использовать для "перевода, обобщения, написания и переписывания контента для ваших пользователей".

Также речь пойдет о Gemini на мобильных устройствах, встроенный ИИ с Gemini Nano в Chrome, расширения для Chrome, ускорение инноваций в сфере умного дома с помощью домашних интерфейсов API, обновление игровых возможностей.

Расширения Chrome помогут вам создавать индивидуальные веб-приложения, в частности для видео и аудио. Благодаря мощным мультимодальным API Gemini вы сможете создавать совершенно новые возможности. Мы рассмотрим примеры использования и возможности, а также осветим мощность искусственного интеллекта в расширениях Chrome,

– пишет компания.

Это главные моменты, к которым вернется компания на конференции, но можно ожидать и сюрпризы, о которых Google пока не сказал.